Lugo erige a Ónega hijo adoptivo y recuerda su vínculo con la ciudad que le vio crecer

La alcaldesa de Lugo, Elena Candia (d), junto a Marisol Salcedo (c), mujer de Fernando Ónega y las hijas y el hijo del cronista este viernes en el acto de reconocimiento Eliseo AGrelo Trigo (Efe)

El histórico cronista gallego Fernando Ónega (Pol, 1947 - Madrid, 2026) ha sido nombrado este viernes hijo adoptivo a título póstumo del Ayuntamiento de Lugo en un acto que ha servido para recordar su vínculo con la ciudad donde creció y dio sus primeros pasos en el mundo del periodismo.

El salón regio del Círculo de las Artes de Lugo ha albergado una ceremonia que ha contado con la asistencia de la viuda de Ónega, Ángela Rodrigo, y los tres hijos del periodista: Sonsoles, Cristina y Fernando; además de numerosos representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil, entre ellos el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, ha hecho entrega a la familia de un cuadro y unas placas conmemorativas de esta distinción, surgida a raíz de una iniciativa ciudadana que recaudó unas mil cien firmas para impulsar este reconocimiento.

En su discurso, Candia ha manifestado que es "un acto de justicia" para honrar como se merece la memoria del fallecido y también "necesario", puesto que la ciudad de Lugo, ha dicho, necesita "reafirmar" a sus referentes y brindarles el afecto que les es debido.

Ángela Rodrigo ha sido la que ha tomado la palabra en nombre de la familia de Ónega y, durante una intervención en la que se le ha quebrado la voz en varias ocasiones, ha agradecido esta distinción para un hombre que, ha asegurado, "nunca olvidó sus orígenes" y siempre disfrutaba en sus regresos a Lugo.

"Caminar a su lado era recorrer al mismo tiempo la ciudad y su memoria", ha declarado, para luego enfatizar su capacidad para transmitir "un profundo cariño" por un lugar al que llegó con apenas siete años y donde aprendió "que el periodismo no era solo una profesión", sino una forma de vivir la vida.

Núñez Feijóo también ha intervenido, en calidad de amigo personal del homenajeado, en un acto en el que ha loado su figura e instado a aprender de su ejemplo para evitar caer en las "tentaciones" de "convertir la profesión política en una mesa de tahúres".

Fernando Ónega fue una de las figuras de referencia del periodismo en España desde mediados de la década de los setenta, en la que comenzó a destacar gracias su trabajo como columnista político en los diarios 'Pueblo' o 'Arriba', preludio de una etapa posterior que lo llevaría por distintos medios de todo el país en diferentes cargos de responsabilidad.

Su carrera incluyó una etapa como director de prensa de la Presidencia del Gobierno entre 1977 y 1978 en la que dio vida al conocido eslógan 'Puedo prometer y prometo', empleado por Adolfo Suárez en su campaña electoral.

Nacido en la aldea luguesa de Mosteiro, en el ayuntamiento de Pol, de donde es hijo predilecto, Ónega ha recibido este reconocimiento de la capital provincial a instancias de la iniciativa, previa a su fallecimiento, de un grupo de vecinos que recabó hasta mil cien firmas para que se le otorgase esta distinción.

A ella se adhirieron otras instituciones como la Asociación de la Prensa de Lugo o la demarcación territorial del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.

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