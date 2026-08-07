El turista con hantavirus está aislado con dos contactos estrechos y todos son asintomáticos

La directora general de Salúd Pública, Carmen Durán, este viernes en rueda de prensa Efe

El turista franco-argentino, aislado en un domicilio de Galicia tras haber dado positivo por hantavirus en una muestra recogida hace unos días en Francia, está con otros dos contactos estrechos que tampoco son gallegos, y todos asintomáticos, según ha informado este viernes la Xunta de Galicia.

La directora general de Salud Pública de la Consellería de Sanidad, Carmen Durán, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la población y ha insistido en que cuando el turista viajó a Galicia ya no presentaba síntomas desde la semana anterior.

Durán ha apuntado que ha sido un caso leve de hantavirus, que este es poco transmisible entre personas y que, de serlo, el riesgo cuando no hay síntomas es muy bajo.

También ha indicado que desde la Consellería de Sanidade se activó el protocolo para esta enfermedad y que los contactos identificados son solo dos personas del ámbito familiar, que también están asintomáticas.

Tras una reunión esta mañana con técnicos y responsables del Ministerio de Sanidad, la directora general de Salud Pública de la Xunta ha advertido de las medidas que se han acordado en el marco del protocolo fijado ante casos de hantavirus.

Así, la persona que dio positivo en Francia permanecerá aislada en Galicia y la Consellería de Sanidade le realizará una prueba PCR para confirmar que ya es negativo al virus y darle, en su caso, el alta epidemiológica.

Los dos contactos estrechos deberán realizar una cuarentena de 42 días, coincidiendo con el periodo de incubación de este virus, y a ellos también se les realizarán las pruebas PCR.

De esta forma, ha advertido la directora general de Salud Pública, se descartará el contagio.

Durán ha puesto en valor la coordinación entre la Xunta, el Gobierno central y las autoridades francesas, como administraciones implicadas en la gestión del caso, con el objetivo de realizar el control epidemiológico y tomar las medidas más garantistas.