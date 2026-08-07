El turista con hantavirus está aislado con dos contactos estrechos y todos son asintomáticos
El turista franco-argentino, aislado en un domicilio de Galicia tras haber dado positivo por hantavirus en una muestra recogida hace unos días en Francia, está con otros dos contactos estrechos que tampoco son gallegos, y todos asintomáticos, según ha informado este viernes la Xunta de Galicia.
La directora general de Salud Pública de la Consellería de Sanidad, Carmen Durán, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la población y ha insistido en que cuando el turista viajó a Galicia ya no presentaba síntomas desde la semana anterior.
Durán ha apuntado que ha sido un caso leve de hantavirus, que este es poco transmisible entre personas y que, de serlo, el riesgo cuando no hay síntomas es muy bajo.
También ha indicado que desde la Consellería de Sanidade se activó el protocolo para esta enfermedad y que los contactos identificados son solo dos personas del ámbito familiar, que también están asintomáticas.
Tras una reunión esta mañana con técnicos y responsables del Ministerio de Sanidad, la directora general de Salud Pública de la Xunta ha advertido de las medidas que se han acordado en el marco del protocolo fijado ante casos de hantavirus.
Así, la persona que dio positivo en Francia permanecerá aislada en Galicia y la Consellería de Sanidade le realizará una prueba PCR para confirmar que ya es negativo al virus y darle, en su caso, el alta epidemiológica.
Los dos contactos estrechos deberán realizar una cuarentena de 42 días, coincidiendo con el periodo de incubación de este virus, y a ellos también se les realizarán las pruebas PCR.
De esta forma, ha advertido la directora general de Salud Pública, se descartará el contagio.
Durán ha puesto en valor la coordinación entre la Xunta, el Gobierno central y las autoridades francesas, como administraciones implicadas en la gestión del caso, con el objetivo de realizar el control epidemiológico y tomar las medidas más garantistas.
El turista pudo ser contagioso del 18 al 28 de julio
El turista franco-argentino que dio positivo en un test de hantavirus y que se encuentra aislado junto a su familia en un alojamiento en Galicia pudo ser contagioso del 18 al 28 de julio, según los responsables de la investigación epidemiológica hecha en Francia, por donde pasó a finales de julio.
El Ministerio francés de Sanidad, que presentó este viernes en un comunicado esas estimaciones que se asientan en la literatura científica, subrayó que "el riesgo de transmisión se considera en cualquier caso débil".
Además, precisó que ese riesgo afecta "únicamente" a las personas que estuvieron en contacto más estrecho con él, es decir, a las que vivían bajo el mismo techo, a las que compartieron habitación o los que estuvieron muy cerca de él, en particular en los transportes (a menos de dos metros durante un periodo de al menos 15 minutos) y a los sanitarios que lo pudieron atender sin protección adaptada.
Este hombre estuvo durante la segunda mitad de julio en tres regiones francesas (Nueva Aquitania, Normandía e Isla de Francia) y durante esa estancia tuvo algunos síntomas similares a los de la gripe que le llevaron a una consulta médica.
Los facultativos franceses, que tenían en mente la epidemia de hantavirus del crucero MV Hondius que había salido de Argentina, decidieron verificar si podía tratarse de esa enfermedad y encargaron un test, cuyo resultado positivo se conoció este jueves, cuando el turista ya no estaba en Francia, sino en España.
El Ministerio francés de Sanidad destacó que cuando se le hizo el examen médico en Francia, aunque presentaba síntomas "ya tenía una carga viral muy débil", como lo ha puesto en evidencia el test, lo que "traduce un potencial de transmisión muy limitado".
A ese respecto, recordó que los estudios científicos muestran que el riesgo de transmisión del tipo de hantavirus identificado, el andes, "está directamente relacionado con la carga viral".
Las autoridades francesas están llevando a cabo un trabajo para trazar a todos los que pudieron ser eventuales contactos de riesgo, a los que se va a recomendar que permanezcan aislados a domicilio durante seis semanas, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad (OMS) y del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades.
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