El PP acusa al Gobierno de "aislar a Galicia" con el nuevo mapa de transportes
El Partido Popular ha condenado que el Gobierno central "insista en desconectar Galicia" y convertir la comunidad autónoma "en un territorio cada vez más aislado".
Los diputados nacionales Francisco Conde y Jaime De Olano han advertido en una visita a Ribadeo realizada este viernes que el ejecutivo "no cumple" con la Ley de Movilidad Sostenible, que "obliga a garantizar las rutas, paradas y frecuencias en el transporte nacional por carretera".
Los populares denuncian que el nuevo mapa concesional "reduce en un 32% las rutas con parada en Galicia, elimina más de 4.500 servicios anuales y sustituye paradas fijas por servicios bajo demanda en 30 ayuntamientos".
Consideran que esta última medida supone "una reducción en la calidad de este servicio público" y "una barrera para las personas mayores".
Según los cálculos del PP, "Ribadeo es uno de los municipios más afectados", con una pérdida de "482 frecuencias anuales y conexiones con Madrid, Barcelona o Andalucía".
Por ello, exigen explicaciones al ministro de Transportes, Óscar Puente, y esperan que "rectifique y atienda las alegaciones presentadas por la Xunta".
En concreto, el diputado Francisco Conde ha reseñado que "es una oportunidad para que el Ministerio corrija su propuesta y cumpla la ley".
Los populares califican esta situación como un nuevo ejemplo de "discriminación a Galicia y falta de voluntad de diálogo del Estado con las Comunidades Autónomas".
En este sentido, critican que el Gobierno "actúe de forma unilateral, desde la imposición y sin dialogar" y afean que el nuevo mapa concesional "no fuera tratado" en la última Conferencia Sectorial de Transportes.