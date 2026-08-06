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Galicia

La Xunta afea al Ejecutivo que Galicia “pierde” con las entregas a cuenta de Hacienda

Corgos rebaja al 7,2% lo que crecen los ingresos, lo que supondría “91 millones menos de lo mínimo esperado”

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06/08/2026 22:31
El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y el de Presidencia, Diego Calvo, tras un Consello da Xunta
El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y el de Presidencia, Diego Calvo, tras un Consello da Xunta
Xoán Rey (Efe)
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El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha afeado al Gobierno central que, “una vez más, Galicia pierde” con las entregas a cuenta comunicadas la semana pasada por el Ministerio de Hacienda

Y frente al alza de la que había informado el Ejecutivo estatal, rebaja al 7,2% lo que crecen los ingresos para la comunidad, lo que supondría “91 millones menos de lo mínimo esperado” por la Xunta.

 Así lo trasladó este jueves en un audio difundido a los medios de comunicación después de que la semana pasada el Ministerio trasladase que Galicia recibiría en 2027 “las mayores entregas a cuenta de su historia”.

 La cifra concreta serían 11.770 millones de euros que, según el departamento estatal, supondrían que la comunidad percibiría un 7,9% más que en 2026.

 Corgos ha hecho hincapié en que, pese a que el Ministerio adelantó para la elaboración del techo de gasto “que los recursos medios para todas las comunidades del sistema de financiación para el próximo año crecerían entre un 8% y un 9%”, según la información recibida, el alza para Galicia “no pasará del 7,2%, 91 millones menos de lo mínimo esperado”.

 “Sorprende esta diferencia, una diferencia que todavía se agravaría más con la propuesta de modificación del Gobierno central de nuevo sistema de financiación”, ha sentenciado el conselleiro, quien también ha puesto el foco en que “sorprende”, asimismo, que los ingresos de tributos cedidos a comunidades creciesen desde 2018 “un 58%”, pero los ingresos del sistema de financiación para Galicia “solo lo hiciesen en un 49%”.

Revisión del modelo

“Esto son 734 millones de euros acumulados en este período. Por eso necesitamos una revisión del modelo, pero diseñada entre todos para que mejoremos todos”, ha urgido, antes de insistir en que la propuesta que el Gobierno “con 570 millones que suponen un 2,7% del total de recursos adicionales puestos sobre la mesa (21.000 millones de euros)” perjudica a la comunidad, dado que la población gallega “supone el 6% del total”.

 “Lo peor”, ha continuado el conselleiro, es que los importes comunicados para el próximo año “dependen de que el Gobierno apruebe los próximos presupuestos Generales del Estado (PGE) antes del 31 de diciembre de este año”. Ha agregado que parece “difícil” cumplir con esta tarea “por las dificultades para poner de acuerdo a sus socios y a los partidos independentistas de los que depende”.

El Gobierno gallego indica que “lo peor” es que los importes para 2027 dependen de aprobar los PGE

De no ser así, se prorrogarían por cuarto año consecutivo los del año 2023 y las comunidades volveremos a percibir los importes de las entregas de cuenta de ese año sin actualizar”, ha esgrimido, antes de lamentar que es “lo que lleva pasando los últimos tres ejercicios, en los que hubo que esperar meses para percibir los fondos debidamente actualizados que le corresponden a Galicia”. 

“Este año repetimos este escenario y al no actualizar las entregas a cuenta perdimos hasta este verano 183 millones de euros mensuales. Para poder sufragar los servicios públicos, hacer frente a los pagos de educación, sanidad, y servicios sociales, tuvimos que echar mano de líneas de crédito que podrían suponer para los gallegos unos ocho millones de euros en intereses, que acumulados a los de los tres años anteriores, podrían llegar a los 23 millones”, ha agregado.

“Mal vamos”

Mal vamos cuando el Gobierno lo único que puede poner en valor de lo que hace en Galicia es que transfiere tarde los ingresos que ya nos corresponden del sistema de financiación autonómica, porque son tributos cedidos a Galicia, o una transferencia de la AP-9 sin garantizar su financiación, en peores condiciones que las realizadas en otras comunidades”, ha remarcado.

 Finalmente, ha advertido que la Xunta no está dispuesta a aceptar esta coyuntura y “seguirá exigiendo para los gallegos una financiación justa y equitativa que no dependa de las hipotecas del Gobierno, ni de los intereses de sus socios”. 

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