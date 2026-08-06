Galicia gana más de 15.000 habitantes en el último año gracias a la llegada de migrantes

Personas caminando por la calle Real de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Galicia contabilizó más de 2,73 millones de habitantes a 1 de julio de 2026, lo que supone 15.033 personas más que un año antes (+0,55%), según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Todo ello gracias a la llegada de migrantes, ya que la población extranjera en Galicia sumó 19.430 personas en los últimos 12 meses, llegando a más de 203.000, mientras que los de nacionalidad española bajaron en 4.397 personas, quedando en más de 2,53 millones.

Solo en el último trimestre la Comunidad creció en 4.516 personas, un 0,16% más.

A nivel nacional, la población residente en España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre del año, hasta situarse en un total de 49.801.559 habitantes a 1 de julio, lo que representa el valor máximo de la serie histórica, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero. De este modo, el crecimiento poblacional estimado en términos anuales fue de 444.205 personas.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 10.291.807 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

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Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543, mientras que la población de nacionalidad española creció en 16.981.

En cuanto al número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026, con un crecimiento de 58.794 durante el segundo trimestre de 2026, según la estadística recogida por Europa Press.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 34.000 llegadas a España), la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100). Les siguen la española (18.000), peruana (16.800), brasileña (8.300), italiana (7.600), hondureña (7.200), pakistaní (6.700), y ucraniana (6.600).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 11.500 salidas), la marroquí (10.900) y la venezolana (5.900). A continuación se hallan la peruana (5.500), rumana (5.300)española (4.000), italiana (3.700), ucraniana (3.200), china y hondureña, ambas con 2.700 salidas.

Durante el segundo trimestre de 2026 la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas. Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,43%), Baleares (0,36%), Principado de Asturias (0,29%) y Murcia (0,29%).