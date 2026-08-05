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Galicia

El Gobierno entregará a la Xunta 10.909 millones de euros a cuenta de los impuestos

El delegado, Pedro Blanco, señala que es un una cifra récord, un 59% más que en 2018

Abel Peña
Abel Peña
05/08/2026 11:06
Pedro Blanco, durante la rueda de prensa d ehoy
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El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, hizo ayer un repaso sobre todo lo que ha hecho el Gobierno central en Galicia durante los sucesivos mandatos de Pedro Sánchez. "Non veño a falar de cifras, senón de persoas, e Galicia está hoxe moito mellor que en 2018. O Goberno de Pedro Sánchez". Para Blanco, esta es una verdad incontestable, "e o decimos co BOE na man". 

En su intervención, el delegado habló de dinamización, estado de bienestar e infraestructuras modernas. En 2026 Galicia recibirá 10.909 millones de euros en entregas a cuenta (la parte en impuestos que le corresponde a la comunidad autónoma y que adelanta el Gobierno central), un 59% más que en el último año del gobierno de Mariano Rajoy. 

Naturalmente, hay que tener en cuenta la inflación (de un 26% entre 2018 y 2025, según el Instituto Nacional de Estadística) y, por otro lado, el Gobierno ha conseguido cifras récord de recaudación en los últimos años (solo en 2025 obtuvo 325,356 millones, frente a los 208.685 millones de 2018. Pero es una cifra notable. 

Blanco sacó de nuevo a relucir la nueva protesta de financiación, que el Gobierno impulsa como parte de un acuerdo para sanear las finanzas de Cataluña, pero que el delegado asegura que también beneficia a Galicia, porque supondría 587 millones más cada año. O la propuesta de condonación de la deuda de la comunidad, que reduciría en un tercio, más de 4.000 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno autonómico siempre se ha negado. "Cal é a proposta da Xunta?-se pregunta Blanco- Rexeitar non é gobernar

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