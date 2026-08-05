El Gobierno entregará a la Xunta 10.909 millones de euros a cuenta de los impuestos

Pedro Blanco, durante la rueda de prensa d ehoy Carlota Blanco

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, hizo ayer un repaso sobre todo lo que ha hecho el Gobierno central en Galicia durante los sucesivos mandatos de Pedro Sánchez. "Non veño a falar de cifras, senón de persoas, e Galicia está hoxe moito mellor que en 2018. O Goberno de Pedro Sánchez". Para Blanco, esta es una verdad incontestable, "e o decimos co BOE na man".

En su intervención, el delegado habló de dinamización, estado de bienestar e infraestructuras modernas. En 2026 Galicia recibirá 10.909 millones de euros en entregas a cuenta (la parte en impuestos que le corresponde a la comunidad autónoma y que adelanta el Gobierno central), un 59% más que en el último año del gobierno de Mariano Rajoy.

Naturalmente, hay que tener en cuenta la inflación (de un 26% entre 2018 y 2025, según el Instituto Nacional de Estadística) y, por otro lado, el Gobierno ha conseguido cifras récord de recaudación en los últimos años (solo en 2025 obtuvo 325,356 millones, frente a los 208.685 millones de 2018. Pero es una cifra notable.

Blanco sacó de nuevo a relucir la nueva protesta de financiación, que el Gobierno impulsa como parte de un acuerdo para sanear las finanzas de Cataluña, pero que el delegado asegura que también beneficia a Galicia, porque supondría 587 millones más cada año. O la propuesta de condonación de la deuda de la comunidad, que reduciría en un tercio, más de 4.000 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno autonómico siempre se ha negado. "Cal é a proposta da Xunta?-se pregunta Blanco- Rexeitar non é gobernar