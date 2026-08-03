La Xunta abre la solicitud de nuevos grados de carrera profesional en el Sergas

Alfonso Rueda, este lunes, tras la reunión del Consello EFE

El Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la apertura del procedimiento ordinario de acceso a los grados I la IV de la carrera profesional corresponsal al año 2026 para los trabajadores del Servicio Gallego de Salud, de la que se prevé que se beneficien más de 8.000 profesionales de la sanidad pública gallega.

Según ha explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la celebración del consello, y tal y como detallan en un comunicado, la carrera profesional es un sistema que tiene por objetivo motivar e incrementar la cualificación y las competencias de los profesionales del sistema sanitario público gallego, lo que redunda en una mejora de la calidad de los servicios asistenciales.

Así, y según la información disponible en los expedientes digitales del departamento sanitario de la Xunta, podrán acceder a un nuevo grado 715 sanitarios del grupo A1; 2.864 del grupo A2; 2.012 de formación profesional; y 2.496 profesionales del grupo de personal de gestión y servicios.

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Para reconocer la labor y la experiencia del personal del Sergas, el Ejecutivo gallego destinará 14.168.637 de euros, suponiendo una mejora de las condiciones retributivas a partir de enero de 2027. En el caso del personal licenciado sanitario del grupo A1, el reconocimiento de la carrera profesional supondrá un incremento de 300,19 euros al mes; para el personal sanitario del grupo A2 será de 187,62 euros; y en el caso del grupo C2 de 92,57 euros.

El plazo para presentar las solicitudes se abrirá a comienzos del mes de agosto y cerrará a finales del mes de septiembre.