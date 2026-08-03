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Galicia

Hallan sin vida al sexagenario desaparecido en Silleda

Efe
03/08/2026 15:56
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Un hombre de 64 años, que desapareció el viernes en Silleda (Pontevedra), ha sido hallado sin vida este lunes en este mismo municipio en el marco del dispositivo de búsqueda activado para localizarlo.

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Hallado el cadáver del joven de 23 años desaparecido tras ser arrastrado por la corriente en la desembocadura del Miño

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Según fuentes consultadas por Europa Press, fue un familiar de José Ángel Reimondez Vázquez quien lo encontró a las 11.05 horas en una zona de zarzas cercana a la residencia en la que vivía.

Estas mismas fuentes han confirmado que, en principio y a espera de la autopsia, no presentaba signos de violencia.

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