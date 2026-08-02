Alfonso Rueda avanza sus ejes en las cuentas gallegas para 2027

El presidente gallego, en la sala de prensa tras la reunión del Consello da Xunta el pasado 21 de julio EFE

Aprobado el techo de gasto en el Parlamento de Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tiene ya en mente cuáles deben ser los ejes de los próximos presupuestos: quiere “seguir con el plan de choque de la dependencia”, mejorar la Atención Primaria (AP) e ir “muy a fondo” con política de vivienda. De hecho, a la espera de ratificar que se “pueda”, avanza que le gustaría alguna nueva rebaja fiscal orientada a este sector.

Preguntado por nuevas iniciativas para las cuentas de 2027, ha replicado que ya le parece “bastante medida estrella” seguir con el foco en la vivienda, con “estímulos” a promotores y cooperativas para que construyan inmuebles. De hecho, en materia de rebajas fiscales, además de garantizar que no se “suprimirá” ninguna, ha anticipado que si fuera “posible”, desearía seguir profundizando en los beneficios fiscales con alguno orientado al sector de la vivienda. El fin, ha dicho, es “ayudar a la gente con menos impuestos para que pueda comprar vivienda”.

Además, también quiere profundizar en servicios sociales y apunta a dependencia. No en vano, en el último debate autonómico de política general comprometió que el ‘Bono Coidado no Fogar’, que concede 5.000 euros anuales a las personas dependientes atendidas en su domicilio, se extenderá a 10.000 beneficiarios adicionales en lo que resta de legislatura –hasta llegar a los 50.000–.

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Y como tercera pata relevante, ha citado el plan de reforma de la AP, del que ya se conocen algunas propuestas que el Sergas ha puesto sobre la mesa, como el aumento de plazas de enfermería o la incorporación de nuevas categorías como los podólogos a los centros de salud.

Las nuevas medidas se avanzarán cuando toque “por respeto a la negociación”, pero Rueda confiesa que está “muy esperanzado” con ese plan, del que destaca que se llevará “más recursos” públicos y supondrá “un esfuerzo económico” relevante para la comunidad. “También es un esfuerzo de organización, de cambio de la cultura asistencial”, ha apostillado.

Financiación

Con “muy pocas esperanzas” en que pueda fructificar un acuerdo sobre financiación autonómica a nivel estatal, preguntado sobre financiación local y la futura ley de administración local, Rueda ha ratificado que, al igual que la nueva ley de incendios, “la idea” es que esta norma sea enviada al Parlamento para su debate y aprobación en septiembre.

Ve “bueno” que, como “última solución”, la norma mantenga la opción de que la Xunta pueda forzar una fusión de municipios si alguno “se vuelve absolutamente ingestionable”, pero recalca que la apuesta de su Gobierno es promover solo las uniones “voluntarias”. Sobre financiación local, destaca que la ley incluye novedades “importantes” y “garantiza un mínimo siempre en el Fondo de Cooperación Local”.

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También pone deberes a los suyos ante las municipales de 2027: quiere gobernar en las cuatro diputaciones. Sin descartar “nada” , reconoce que “va a ser muy difícil” hacerse con el bastón de mando en las siete urbes. “Alguna más de las que tenemos sí”, ha señalado, para apostillar con su meta: “Mejorar el número de concejales, en todas”.

Con el plan contra el absentismo, Rueda se ha reafirmado en que existe el “fraude” en bajas laborales. “¿Qué son la inmensa mayoría? No, son una parte del problema, ni siquiera son la causa principal. Y hay otros como la lentitud en solicitar pruebas a trabajadores que entran en una baja”, ha apuntado.

También ha señalado a las empresas. “Tienen que preocuparse de la salud laboral de sus trabajadores”, ha advertido. “Y salud no es solo física, también mental. Pueden hacer cosas. Solo la Xunta no lo va a solucionar”, ha incidido.