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Alfonso Rueda entrevista para Europa Press
Galicia

Rueda descarta ser ministro si Feijóo gana en la Moncloa y espera que ni le "llame" 

Europa Press
01/08/2026 20:14

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, considera que si su jefe de filas en el PP, Alberto Núñez Feijóo, no logra suficientes apoyos en las próximas elecciones generales para gobernar "en solitario" España, está "obligado a conformar mayorías" y es consciente de que Vox estará en la ecuación. "Lo lógico", ha esgrimido, es que "busque esas mayorías y que se normalicen si son necesarias".

En una entrevista con Europa Press el presidente gallego, ha insistido en que él lo ve "desde fuera" -dado que el partido que dirige Santiago Abascal, por ahora, carece de presencia institucional en la comunidad-. "Siempre digo que yo no soy ningún experto en Vox y añado, con todo el sentido de esa palabra, afortunadamente", ha enfatizado, antes de añadir que trabajará para que "siga siendo así".

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30/07/2026.- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (i), y la titular de Medio Rural, María José Gómez (c), acompañados por el director general de Montes, Manuel Francisco Gutiérrez (d) visitan esta mañana el Centro de Coordinación Central de Defensa contra los Incendios Forestales. EFE/Xoán Rey

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"Creo que es bueno para Galicia esta situación de estabilidad y fortaleza", ha defendido, en relación a su mayoría absoluta. Eso sí, ha añadido que también se "rebela" frente a quienes, a su modo de ver, "entienden cualquier tipo de pacto con cualquier tipo de fuerza política, también extremista, con postulados mucho menos entendibles y aceptables que cualquiera que pueda tener Vox".

Y es que, aunque reconoce que hay "muchos" planteamientos políticos de Vox que no le gustan, rechaza que el PP sea el único partido que "no tiene derecho a pactar en ningún caso" con una fuerza que alcanza "una representación importante" en las comunidades autónomas en cuestión.

Gobernar en solitario 

Así, se ha reafirmado en que considera que sus compañeros "están haciendo lo que tienen que hacer", y aunque ha recordado que Feijóo siempre ha dicho que él querría gobernar "en solitario", le ha animado a "buscar mayorías" si los resultados no le dejan otra alternativa.

De hecho, ha relativizado que el PP no acabe de despegar en las encuestas estatales y ha alegado que "en otros lugares de Europa, partidos como el PP han desaparecido". Ha aludido a la "polarización" y ha acusado al PSOE de "fomentarla", convencido de que es "el primer interesado en la fortaleza de Vox".

Alfonso Rueda (d) y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, antes de comparecer en la rueda de prensa tras la reunión del Consello de este lunes

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Él, en todo caso, ha garantizado que el PP gallego trabajará para que su antecesor en la Xunta gobierne. "Voy a trabajar para que Galicia sea una parte importante, si puede ser la más importante en proporción, en la victoria de Feijóo", ha sentenciado, aunque descarta ser ministro del de Os Peares, pese al vínculo político que tienen desde que fue su secretario general cuando Feijóo tomó las riendas del PP autonómico de manos de Manuel Fraga.

"Quiero volver a ser el presidente de la Xunta"

Entre risas, preguntado sobre si le diría que sí a Feijóo si le llama para ser ministro, ha dicho que "no" cree que eso suceda. Es más, ha dado a entender que espera que no pase y ha agregado que, si aún así ocurriese, procedería a decirle que está "bien" en Galicia.

"(Le diría) Que me gusta la tarea que estoy haciendo y que quedan cosas que se pueden hacer aquí todavía. No me sentiría atraído por esa propuesta, sinceramente. Ojalá esté en disposición de hacerlo (ofrecer ministerios porque preside España), y voy a trabajar para eso, pero no creo que sea el caso (que le pida ser ministro)", ha aseverado.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (3-i) y el conselleiro de Vicepresidencia, Diego Calvo posan con las galardonadas con las medallas de Oro de Galicia, Claudia Álvarez (3-d), Beatriz Gil (2-i); Carla Angola (1-i); y Camila Fernández

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¿Y suceder a Feijóo como líder del PP estatal en algún momento? Ante esta cuestión, Rueda también es contundente al afirmar que no se plantea esta posibilidad "en absoluto" y agrega: "Yo me quiero volver a presentar en las elecciones gallegas y, si la gente me da su confianza, quiero volver a ser el presidente de la Xunta".

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