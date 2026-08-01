La Xunta firma convenios con 17 entidades especializadas en diversidad para ofrecer transporte escolar adaptado

Transporte escolar El Ideal Gallego

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha firmado los convenios de colaboración con los representantes de 17 entidades especializadas en la atención a la diversidad para facilitarle el transporte escolar adaptado a su alumnado.

Tal y como trasladó el Gobierno gallego en nota de prensa, a través de estos acuerdos, la Xunta invierte en la prestación del servicio más de 2 millones de euros a lo largo del curso 2026-2027, casi un 6% más que lo destinado el curso finalizado, en el que destinaron más de 1,9 millones.

Concretamente, firmaron addendas a los convenios suscritos con la Asociación de apoio a persoas con diversidade intelectual (Aceesca); coa Asociación de atención á parálise cerebral e afíns (Amencer); con la Asociación para a atención e integración de persoas con discapacidade intelectual, autismo, parálise-dano cerebral e as súas familias (Amicos); con ASCM Ferrolterra; con la Asociación de Pais de Persoas con Parálise Cerebral (Aspace); con la Asociación de Pais de Persoas con Trastornos do Espectro Autista da Provincia da Coruña (Aspanaes); y la Asociación en favor das persoas con discapacidade Intelectual da provincia de Pontevedra (Aspanaex).

También, se han formalizado acuerdos con la Asociación Pro Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia (Aspronaga); con la Asociación Autismo BATA; con la Asociación Autismo Ourense; coa Asociación benéfica e social de pais e amigos A Esperanza do Val Miñor; con Hogar y Clínica San Rafael de Vigo; con I-LAB Centro Especial de Emprego; con la Asociación Nuestra Señora de Chamorro; con la Asociación San Xerome Emiliani; con la Fundación Menela y con el centro Lenda Educativa Sociedade Cooperativa Galega.

De esta manera, se posibilitará el desplazamiento de alumnado con distintos tipos de discapacidad, que por exigencias de carácter académico fue escolarizado en centros privados y en otras entidades públicas, la utilización del transporte escolar de ida y vuelta entre sus domicilios y centros de las entidades o en los que reciben tratamientos de rehabilitación