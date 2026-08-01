Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

A Xunta colabora con 300.000 euros cunha trintena de proxectos didácticos en galego

O Diario Oficial de Galicia publica a resolución das axudas para fomentar a elaboración e publicación de recursos curriculares non universitarios na nosa lingua

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 14:13
Libros
Libros
El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Xunta de Galicia colabora cun total de 27 proxectos didácticos en galego para niveis non universitarios a través dunha achega de 300.000 euros. Así se recolle no Diario Oficial de Galicia que acaba de publicar a resolución destas axudas, que na convocatoria deste ano rexistraron un incremento do 50 % respecto á partida de 2025, e que teñen como obxectivo fomentar a elaboración e publicación de recursos curriculares non universitarios na nosa lingua tanto en formato impreso ou dixital.

Con este obxectivo, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude colabora con este investimento, que está dirixido ás empresas do sector editorial, coas que colabora, deste xeito, na elaboración e publicación de recursos didácticos curriculares en galego no ensino regrado, ao tempo que favorece o tecido da industria editorial galega.

En concreto, contarán co apoio da Xunta 12 proxectos da Editorial Luís Vives, oito iniciativas do Grupo Anaya, e a sete propostas presentadas pola Editorial Obradoiro. Cómpre lembrar que para este tipo de achega quedan excluídos os libros de creación literaria, dicionarios, enciclopedias, libros de bibliófila, volumes de difusión gratuíta, publicacións de clubs de lectura ou similares, obras que non sexan primeira edición ou proxectos con contidos idénticos aos xa subvencionados nalgunhas das tres últimas convocatorias.

En canto aos proxectos seleccionados, establécese que os materiais editados en soporte impreso deberán ter unha tiraxe mínima de 1.000 exemplares, mentres que en dixital ou audiovisual será de 500. No entanto, as publicacións electrónicas, pola súa natureza, non están suxeitas a este requisito e, de se editar nalgún soporte tanxible (memoria USB, CD, DVD ou outros), a tiraxe mínima será de 50 exemplares.

Os proxectos presentados foron valorados por unha comisión en función da súa orixinalidade e da súa calidade, que se mediu en función da adaptación dos materiais ao currículo oficial, do tipo de actividades propostas, da relación dos contidos cos intereses e coñecemento do alumnado ao que se destina, do tratamento dos valores democráticos, da adecuación á realidade cultural e social de Galicia e, tamén, da calidade lingüística.

Ademais, os materiais destinados á formación profesional específica ou ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo obtiveron un incremento final da puntuación global dun 20%.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Feria del Libro

Bea Lema inaugura a Feira do Libro da Coruña cunha oda ás ligazóns do textil e da palabra
Óscar Ulla
Libros

A Xunta colabora con 300.000 euros cunha trintena de proxectos didácticos en galego
Redacción
Un autobús de Monbus

Ya a la venta los billetes de los autobuses que viajarán a A Coruña durante el día del eclipse
Iván Aguiar
El ideal gallego

Los barcos más destacados que llegarán a A Coruña durante la próxima semana: de cruceros a mercantes
Iván Aguiar