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Galicia

Más de 800 positivos en la campaña especial de alcohol y drogas de la DGT en Galicia

En A Coruña se llevaron a cabo 17.426 controles, con un total de 448 positivos por alcohol y drogas

Efe
31/07/2026 16:38
Un grupo de guardias civiles durante un control de tráfico
Archivo El Ideal Gallego
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La campaña especial de vigilancia del consumo de alcohol y otras drogas al volante llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico (DGT) concluyó en Galicia con más de 800 resultados positivos.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizaron más de 32.000 controles entre el 13 y el 19 de julio de 2026 en la comunidad autónoma, según ha detallado este viernes la Delegación del Gobierno en Galicia.

Durante esos siete días se efectuaron en Galicia 31.781 pruebas de alcohol, de las que 547 resultaron positivas, lo que representa el 1,7 % del total.

En el caso de las drogas, señala el comunicado, se realizaron 939 controles de drogas, con 319 resultados positivos, el 34 % de las pruebas practicadas.

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Por provincias

Por provincias, en A Coruña se llevaron a cabo 17.426 controles, con un total de 448 positivos por alcohol y drogas. En Lugo se registraron 152 positivos tras 7.085 pruebas; en Ourense, 116 positivos de un total de 4.185 controles; y en Pontevedra, 150 resultados positivos entre los 4.024 test realizados.

El objetivo de esta campaña es concienciar sobre los riesgos del consumo de alcohol y drogas al volante, que en 2024 fue el segundo factor concurrente más frecuente en los accidentes de tráfico.

Según los datos de la DGT, el alcohol estuvo presente en el 12% de los siniestros registrados ese año y fue un factor concurrente en el 28% de los accidentes con víctimas mortales, con 273 casos asociados.

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