La Xunta replica, sobre las zonas tensionadas, que ni proceso de control ni régimen sancionador son competencia suya

Un grupo de edificaciones Archivo El Ideal Gallego

El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo de la Xunta, Heriberto García Porto, ha replicado a la alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti Sanmartín, en lo que respecta a las zonas de mercado residencial tensionado, que no es competencia del Ejecutivo autonómico "establecer un procedimiento de seguimiento ni mucho menos un régimen sancionador".

"Las zonas de mercado residencial tensionado y el procedimiento para su declaración están reguladas en la Ley Estatal de Vivienda", ha manifestado, en declaraciones remitidas a los medios, en las que remarca que el papel de la Xunta, en aplicación de la ley y a solicitud de los municipios interesados, es el de comprobar el cumplimiento de requisitos y dar luz verde, si corresponde, a la declaración.

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"Pero en ningún caso es competencia de la Xunta establecer un procedimiento de seguimiento y mucho menos un régimen sancionador. Es una ley estatal, y en su caso, debe ser el Estado el que establezca el régimen sancionador", recalca.

A este respecto, subraya que el Ayuntamiento de Santiago, "si entiende que hay una carencia de regulación", lo que debe hacer es "dirigirse al Estado".

Lo ha manifestado después de que, en esta misma jornada, Sanmartín remarcase que es la Xunta la que debe realizar el procedimiento de inspección y control para que se cumpla con lo que supone la declaración de mercado tensionado. Lo ha hecho con el argumento de que las competencias en vivienda son de los Gobiernos autonómicos y es lo que se hace en otras CC.AA.