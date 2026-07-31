El plan de reforma de la Atención Primaria tendrá “cambios valientes”

Gómez Caamaño y Rueda, en su visita de este viernes al centro de salud de Conxo, en Santiago Cedida

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ratificó este viernes que se está “ultimando” el plan de reforma de la Atención Primaria (AP) y que confía en que sea “presentado en su integridad” en septiembre, al inicio del nuevo curso político.

Rueda defendió que este plan –del que ya se conocen algunas propuestas en materia de recursos humanos, como el aumento de plazas de enfermería o la incorporación de podólogos en los centros de salud– llegará acompañado de nuevas medidas, “de cambios valientes y necesarios” para mejorar el primer nivel asistencial.

Lo trasladó en una visita a los trabajos de finalización de la obra de la reforma integral del centro de salud y unidades de salud mental de Conxo, en Santiago, donde reivindicó “la firme apuesta” del Ejecutivo autonómico por “consolidar un modelo sanitario público de máxima calidad, más resolutivo y más humano, situando la AP como eje prioritario”.

'Galicia Galidade' en la sanidad

Acompañado del conselleiro de Sanidade, Francisco Caamaño, apuntó que la reforma de este centro de salud es una “muestra muy buena de la ‘Galicia Calidade’ en sanidad”.

El proyecto permitió conservar el patrimonio histórico del edificio, al tiempo que se renovó por completo su interior, multiplicando por dos el espacio disponible.

Como resultado, los más de 5.000 vecinos contarán con más servicios y espacios más amplios, con nuevas consultas de medicina de familia, enfermería y cirugía menor, sala de urgencias, dos salas de técnicas y una unidad de salud bucodental.

Además, se renovaron y ampliaron las dos unidades de salud mental del centro y se creó una nueva unidad de psicogeriatría dotada con cuatro consultas específicas para la atención de personas mayores.

El presidente resalta que “los entornos físicos” son fundamentales para “adaptarse a una sanidad moderna”

Tal y como recalcó el presidente aunque lo prioritario son “las personas” y los servicios, “los entornos físicos” son fundamentales para “adaptarse a una sanidad moderna”, señaló.

En este sentido, afirmó que la Xunta continúa trabajando por el bien del conjunto del sistema sanitario, incidiendo en la próxima puesta en marcha del primer Centro de Protonterapia de Galicia –pionero de la sanidad pública en España–.

También aludió a la ampliación del Hospital Clínico de Santiago, intervención que se enmarca en el Plan de Infraestructuras Sanitarias de AP, mediante el cual la Xunta invirtió más de 162 millones desde 2009 en la construcción o reforma de 138 centros de salud.

En la actualidad, están en ejecución cinco nuevos centros (Vilagarcía, Santa Lucía en A Coruña, A Rúa, Muíños y Boborás) y la reforma de A Milagrosa en Lugo.