El incendio de Monfero ya está extinguido y el de Ourol sigue controlado

Imagen de uno de los incendios en Galicia este verano EFE

El incendio que afectó al municipio coruñés de Monfero y que saltó también a Guitiriz (Lugo) está extinguido desde anoche tras quemar 38 hectáreas, mientras que el de Ourol, en Lugo, sigue controlado.

La Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia ha informado de que el fuego de Monfero, que se declaró en la parroquia de O Alto do Xestoso a primera hora de la tarde del miércoles, quedó apagado a las 23:50 horas de ayer.

La superficie afectada por las llamas asciende a 38,03 hectáreas, de las cuales 33,38 se corresponden a monte raso y 4,65 de arbolado, la mayor parte de ellas en Guitiriz.

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Para su extinción se movilizaron, de forma conjunta, dos técnicos, 16 agentes, 20 brigadas, 16 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y cuatro aviones.

Además, sigue controlado desde las 13.36 horas del jueves el incendio en el municipio de Ourol, que quemó alrededor de 30 hectáreas según las últimas estimaciones provisionales.

El fuego comenzó el miércoles y para su extinción se movilizaron dos técnicos, once agentes, 22 brigadas, 20 motobombas, tres palas, tres helicópteros y dos aviones.

La Consellería del Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para llamar en caso de detectarse algún incendio forestal.

Del mismo modo, también está disponible para descarga la aplicación móvil ALume para avisar sobre cualquier fuego activo en Galicia.

Además, existe un teléfono anónimo y gratuito, el 900 815 085, para denunciar posibles actividades delictivas incendiarias de las que se tenga sospecha.