La Xunta declara la emergencia cinegética temporal por sexta vez en Galicia para controlar población jabalí

Jabalíes en el entorno de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

La Xunta declara "emerxencia cinexética temporal en todo o territorio da comunidade ante a presenza e os danos ocasionados polo xabaril", que entrará en vigor mañaña, viernes 31, tras publicarse las resoluciones correspondientes en el Diario Oficial de Galicia.

Las declaraciones de emergencia cinegética temporal, cuya vigencia se extenderá un año abarcando así toda la temporada de caza 2026-27, incluye los Tecores y zonas libres donde se podrán desarrollar estas medidas extraordinarias y excepcionales y en esta ocasión, como novedad, se incluyen las explotaciones cinegéticas comerciales de caza mayor.

Esta es la sexta vez (tras 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025) que se recurre a este instrumento, provisional y extraordinario, con la intención de "axilizar a aplicación de medidas dirixidas ao control das poboacións desta especie, a través de distintas modalidades e procedementos de captura e a primeira que se aplica" a toda Galicia.

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En este sentido, la Xunta explica que las circunstancias que se están dando en relación con el jabalí hacían necesario articular una declaración excepcional de este tipo "na procura de eliminar o risco e reducir o tamaño das poboacións da especie mediante a adopción de medidas que axuden a previr no posible futuros danos", indican desde Medio Ambiente.

En concreto, las nuevas resoluciones responden a un análisis minucioso de las circunstancias actuales derivadas de los avisos por daños a la agricultura, por accidentes de tráfico, las cifras de las superficies afectadas y el censo porcino, así como de los problemas de seguridad ciudadana que está causando la presencia de jabalíes en el entorno de las ciudades, a lo que se suma que "tamén se tomou en consideración o seu potencial como factor de difusión e mantemento da peste porcina africana xa que elevadas poboacións desta especie favorecen a dispersión da enfermidade, dificultan a súa erradicación e incrementan o risco de que pase a ser endémica en Europa".

En cualquier caso, se trata de un instrumento adicional y complementario a la caza reglada dentro de los terrenos de régimen cinegético especial y común y también a las actuaciones de control por daños, "que seguirán a desenvolverse nos termos fixados na resolución anual pola que se regula a caza en Galicia e nos protocolos de actuación establecidos ao efecto".

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Durante la vigencia de esta medida temporal "permitirase abater ou capturar sen límite de exemplares, xabarís de ambos sexos, prioritariamente femias adultas e subadultas de todas as idades", lo mismo que "será posible abater crías e femias seguidas de crías sempre e cando haxa unha autorización especial previa por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, de acordo co establecido na Lei de caza de Galicia".

Además, se habilitan una serie de herramientas cinegéticas que contribuyan al control de las poblaciones del jabalí, como la ampliación de los períodos nos que se puede ejercer la actividad cinegética, en jornadas que no estén aprobadas en el correspondiente plan anual de aprovechamiento de la temporada 2026-2027 de los Tecores, o la autorización para el uso, con carácter excepcional, de medios auxiliares -como dispositivos de mira de los cuáles forme parte un convertidor o amplificador electrónico de luz, detectores electrónicos de paso o presencia de animales y 'cebadoiros' de grano o frutos colocados en los cultivos dañados- que favorezcan la eficacia y el óptimo aprovechamiento cinegético, faciliten la identificación de los ejemplares y garanticen la seguridad de las personas.

De igual manera, se podrá autorizar a los propietarios afectados a "realizar agardas ou esperas en terreos de réxime cinexético especial", personalmente o mediante terceros, con autorización del titular del aprovechamiento, así como otra serie de medidas que complementen la actividad cinegética reglada y el control de los daños de la especie establecidos en la resolución anual.

Con todo, la declaración de emergencia cinegética temporal podrá quedar suspendida antes en su conjunto o en parte del ámbito de aplicación, siempre previa resolución, si se constata que las causas que motivaron la declaración han desaparecido.