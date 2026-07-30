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Galicia

La Xunta incorpora de forma escalonada nuevos medios aéreos para luchar contra incendios

Efe
30/07/2026 17:20
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30/07/2026.- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (i), y la titular de Medio Rural, María José Gómez (c), acompañados por el director general de Montes, Manuel Francisco Gutiérrez (d) visitan esta mañana el Centro de Coordinación Central de Defensa contra los Incendios Forestales. EFE/Xoán Rey
Rueda (i), Gómez (c) y Gutiérrez (d), este jueves, en el Centro de Coordinación Central de Defensa contra los Incendios Forestales
EFE
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 La Xunta incorpora de forma escalonada cuatro nuevos medios aéreos al dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales esta campaña, entre ellos dos aviones de carga en tierra, un helicóptero pesado y un avión de coordinación, este último el primero de estas características con el que contará Galicia.

Así lo ha remarcado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su visita este jueves al Centro de Coordinación Central de Defensa contra los Incendios Forestales en Santiago, donde ha destacado "la profesionalidad y el compromiso" del personal del dispositivo gallego contra los incendios.

Rueda ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para facilitar la detección temprana de los fuegos, especialmente ante unas próximas semanas que ha definido como de "máxima alerta".

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Acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y el director general de Defensa do Monte, Manuel Francisco, el titular de la Xunta ha agradecido la labor de los efectivos que se desplazaron a los incendios de León y Ávila.

En concreto, ha destacado la movilización voluntaria de ochenta profesionales de la Xunta, además de medios aéreos y terrestres para colaborar en la extinción de los fuegos registrados en ambas provincias.

Rueda ha ensalzado su "solidaridad" y "vocación de ayuda" en momentos complejos y ha extendido el agradecimiento a todo el personal que trabaja contra los incendios, tanto sobre el terreno como desde los centros de coordinación.

El presidente gallego ha asegurado que Galicia cuenta con un dispositivo preparado para afrontar la campaña de incendios, reforzado este año en ámbitos como la prevención, los recursos humanos y la innovación tecnológica.

En este sentido, ha señalado que se han incorporado unos 175 efectivos más, hasta alcanzar los tres mil profesionales dependientes directamente de la Xunta, una cifra que supera los siete mil si se contabilizan los efectivos adscritos a otras administraciones.

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