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Galicia

Galicia reforma la Selectividad para ajustarla a la legislación y facilitar la detección de errores

Efe
30/07/2026 14:35
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La Xunta y las tres universidades públicas gallegas cerraron este jueves un acuerdo para reformar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), con un modelo ajustado a la legislación estatal más garantista que incluye mecanismos para detectar errores en los exámenes.

El texto parte de la propuesta elaborada por la Xunta y las aportaciones realizadas por las universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo, y seguirá ahora su proceso interno de tramitación administrativa.

Según ha informado la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, la nueva orden incluye tanto el proceso de acceso -la prueba- como la admisión a la universidad y adapta la normativa gallega al decreto estatal de 2024 sobre esta materia.

Se creará una nueva estructura de coordinación institucional configurada a través de una comisión organizadora y una comisión técnica.

quintana. Pau en la facultad de filologÃ­a de la UDC. alumnos, inhibidores y trÃ¡fico

La Xunta plantea cambiar la PAU con doble verificación de pruebas y un banco de exámenes

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La comisión organizadora estará integrada por tres representantes de la Consellería, uno de cada universidad pública y una secretaría externa a la comisión, y se encargará de las directrices generales de los exámenes, los criterios para redactar y evaluar la prueba y las pautas para elaborar las guías de calificación de cada examen.

Además, creará bancos de materiales que faciliten la elaboración de modelos de examen y mecanismos de supervisión por pares entre los propios docentes que redactan las preguntas, para facilitar la detección de errores o incoherencias en las pruebas y evitar polémicas como las suscitadas este año.

Estas tareas recaían hasta el momento únicamente en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).

Por su parte, la comisión técnica se encargará de la logística de la PAU -horarios, lugares, medidas de seguridad, adaptación a necesidades del alumnado- y estará compuesta por dos personas "de reconocida experiencia en la docencia y gestión de pruebas de acceso", a propuesta de la Xunta y la CiUG, quien mantendrá sus funciones de elaboración, custodia, distribución y corrección.

La comisión técnica publicará los modelos de examen y los criterios generales de evaluación y resolverá las reclamaciones no relacionadas con las calificaciones, además de proponer los miembros de los grupos de trabajo, comisiones delegadas y tribunales calificadores.

Se dará más peso al profesorado de Bachillerato en los grupos de trabajo que redactan y corrigen las pruebas, por su experiencia más directa con el alumnado.

El proceso de admisión y lo relativo a solicitudes de ingreso, oferta de plazas y asignación de las mismas seguirá bajo gestión de la CiUG.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha defendido que se trata de un modelo "más seguro, más coherente, más igualitario y que haga posible evitar cualquier tipo de controversia o problema".

"Se detectó una debilidad, se consensuó y se actuó para dar una solución a un marco que, funcionando bien, siempre tenía un margen de mejora", ha dicho.

Por su parte, la rectora de la Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, ha asegurado que el acuerdo asegura un sistema "más robusto" y ha destacado la participación "muy activa" de las universidades, con un sistema "con muchas más garantías para todas las partes".

El rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, ha subrayado que las aportaciones de las universidades han puesto a la CiUG en un "papel central", como "debe seguir siendo en el futuro".

Por último, la rectora de la Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, ha señalado que las dos comisiones tienen "funciones muy claras" y que se llega a un buen equilibrio para garantizar que los exámenes estén bien custodiados y no tengan errores. 

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