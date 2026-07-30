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Galicia

Estabilizado el fuego de Ourol y controlados Monfero y Taboada 

Efe
30/07/2026 11:51
Un helicóptero descarga sobre un incendio en Galicia
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EFE
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La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha dado por controlados los incendios forestales de Taboada, en la provincia de Lugo, y Monfero, en A Coruña, así como por estabilizado el fuego que comenzó este miércoles a mediodía en el municipio lucense de Ourol, en A Mariña.

Según la información facilitada este jueves por la Consellería, a las 03.12 horas de la pasada madrugada quedó estabilizado el fuego registrado en el municipio de Ourol, en la parroquia de Merille, que afecta a unas 30 hectáreas.

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El fuego comenzó este miércoles a las 13.35 horas y para su extinción han sido movilizados 2 técnicos, 8 agentes, 15 brigadas, 14 motobombas, 3 excavadoras, 3 helicópteros y 2 aviones.

En la misma provincia, el incendio de Taboada, que comenzó a las 16:44 horas del martes en la parroquia de Ínsua, está controlado desde ayer a las 19:31 horas, después de arrasar una superficie de 40 hectáreas.

Para extinguir ese incendio han sido movilizados cinco técnicos, 16 agentes, 31 brigadas, 22 motobombas, 3 excavadoras, 8 helicópteros y 6 aviones.

En cuanto al incendio de Monfero, que comenzó ayer a las 14.26 horas en la parroquia de Alto de Xestoso, quedó controlado a las 22.22 horas. Según las estimaciones provisionales afecta a una superficie de 30 hectáreas, parte de ella en el municipio vecino de Guitiriz (Lugo).

Han sido movilizados para su extinción 1 técnico, 13 agentes, 18 brigadas, 11 motobombas, 2 excavadoras, 4 helicópteros y 4 aviones. 

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