Estabilizado el fuego de Ourol y controlados Monfero y Taboada 

Un helicóptero descarga sobre un incendio en Galicia EFE

La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha dado por controlados los incendios forestales de Taboada, en la provincia de Lugo, y Monfero, en A Coruña, así como por estabilizado el fuego que comenzó este miércoles a mediodía en el municipio lucense de Ourol, en A Mariña.

Según la información facilitada este jueves por la Consellería, a las 03.12 horas de la pasada madrugada quedó estabilizado el fuego registrado en el municipio de Ourol, en la parroquia de Merille, que afecta a unas 30 hectáreas.

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El fuego comenzó este miércoles a las 13.35 horas y para su extinción han sido movilizados 2 técnicos, 8 agentes, 15 brigadas, 14 motobombas, 3 excavadoras, 3 helicópteros y 2 aviones.

En la misma provincia, el incendio de Taboada, que comenzó a las 16:44 horas del martes en la parroquia de Ínsua, está controlado desde ayer a las 19:31 horas, después de arrasar una superficie de 40 hectáreas.

Para extinguir ese incendio han sido movilizados cinco técnicos, 16 agentes, 31 brigadas, 22 motobombas, 3 excavadoras, 8 helicópteros y 6 aviones.

En cuanto al incendio de Monfero, que comenzó ayer a las 14.26 horas en la parroquia de Alto de Xestoso, quedó controlado a las 22.22 horas. Según las estimaciones provisionales afecta a una superficie de 30 hectáreas, parte de ella en el municipio vecino de Guitiriz (Lugo).

Han sido movilizados para su extinción 1 técnico, 13 agentes, 18 brigadas, 11 motobombas, 2 excavadoras, 4 helicópteros y 4 aviones.