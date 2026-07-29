Vegalsa-Eroski y la Fundación ENKI lanzan unas gafas solidarias para ver el eclipse del 12 de agosto

Representantes de Vegalsa-Eroski y la Fundación ENKI presentan sus gafas para el eclipse en el Eroski Center de Xuxán Cedida

Galicia será uno de los lugares privilegiados que podrán asistir en primera fila y al completo -en casi todo el territorio- al histórico eclipse solar total que se vivirá el próximo 12 de agosto, un acontecimiento que ha generado una gran expectación y que ha incrementado incluso el interés turístico por estas zonas.

Pero ver el eclipse solar completo -el primero de un trío que se darán durante los próximos años en España- también supone hacerlo con seguridad, y para ello es preciso utilizar unas gafas especiales homologadas que permitan poder visualizar el astro en todo su esplendor, pero sin dañar los ojos.

En ello se han afanado también desde Vegalsa-Eroski y la Fundación ENKI, que han lanzado unas gafas especiales para el eclipse.

Porque observar este fenómeno solar del próximo 12 de agosto y contribuir a construir una sociedad más inclusiva es posible gracias a estas gafas solidarias impulsadas por Vegalsa-Eroski y la Fundación ENKI.

Cuando faltan apenas un par de semanas para este esperado evento, ambas entidades animan a hacerse con este producto que combina seguridad, divulgación y solidaridad.

Las gafas solidarias están disponibles en la red de tiendas Eroski y Autoservicios Familia de Galicia, Asturias y Castilla y León a un precio de tres euros la unidad. Todo lo recaudado de la venta irá destinado a apoyar la labor social de la entidad social, centrada en promover la inclusión y la eliminación de barreras sociales a través del deporte y el ocio.

Diseñadas con una estética colorida y bajo el lema ‘Si además de ver el eclipse mejor, te gustaría ver un mundo mejor, estas son tus gafas’, las gafas han sido desarrolladas bajo criterios de seguridad y sostenibilidad.

El producto está certificado por ICS Laboratories, conforme a los estándares internacionales de seguridad, y cuenta con certificación FSC, que garantiza el uso de papel procedente de bosques europeos gestionados de forma responsable.

‘Si además de ver el eclipse mejor, te gustaría ver un mundo mejor, estas son tus gafas’ es su lema

El producto tiene una estética colorida

Inclusión social

Desde Vegalsa-Eroski animan a sus clientes a hacerse con unas gafas que les permitirán disfrutar del eclipse solar del próximo 12 de agosto con total seguridad y, al mismo tiempo, contribuir a una causa solidaria.

La compañía destaca el doble valor de esta iniciativa, que une la posibilidad de vivir un acontecimiento astronómico único con el apoyo a los proyectos de inclusión social que desarrolla la Fundación ENKI. Además, recuerdan que Galicia será uno de los territorios desde los que mejor podrá seguirse este fenómeno, lo que hace especialmente relevante prepararse con antelación para su observación.

Por parte de la Fundación ENKI, han trasladado su agradecimiento a Vegalsa-Eroski por estar siempre “dispuesto a colaborar y ayudar a ver el mundo con otra mirada”. Explican que, en esta ocasión, lo hacen ofreciendo a sus clientes un producto que les permite disfrutar de un evento único y contribuir a su vez a que cada día más personas puedan disfrutar del deporte inclusivo.

Diez años de colaboración

Esta acción se enmarca en la colaboración anual que mantienen Vegalsa-Eroski y Fundación ENKI, la cual han renovado por décimo año consecutivo con el objetivo de trabajar juntas en iniciativas orientadas a fomentar la inclusión social. Entre estas acciones destaca el apoyo y la participación en la Carrera ENKI, donde la compañía patrocina uno de los obstáculos del recorrido. Además, Vegalsa-Eroski también colabora con las jornadas de sensibilización en discapacidad que la entidad realiza en colegios. Gracias a estos proyectos, Fundación ENKI sigue rompiendo mitos y barreras sobre la discapacidad y visibiliza el poder del deporte y el ocio como motor de inserción social.

En esta ocasión, la coincidencia de este histórico evento astronómico -que hace cien años que no se da en la península ibérica-, ha hecho que Vegalsa-Eroski y la Fundación ENKI se alíen para buscar el bienestar de los clientes de los establecimientos y, de paso, colaborar con una organización sin ánimo de lucro que desde 2013 ha demostrado a través del deporte y del ocio, que la inclusión hace más feliz a la sociedad y que desde estos ámbitos se puede trabajar por la inclusión y la eliminación de las barreras sociales que, a día de hoy, todavía existen: "Queremos sumar conciencia social, solidaridad y, sobre todo, responsabilidad", dicen.

Desde lugares como la ciudad de A Coruña, uno de los sitios de Galicia desde el que está previsto que haya mejores vistas del eclipse solar total el 12 de agosto, se podrá empezar a disfrutas del evento astronómico a eso de las siete y media de la tarde. A esa hora, la luna empezará a ocultar al sol, dejando toda una franja de tierra en completa oscuridad, cosa que sucederá entre las 20.27 y las 20.30 horas. A continuación, la luna irá dejando ver de nuevo al sol poco a poco, hasta retirarse por completo a las 21.22 horas.