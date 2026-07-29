La concesionaria de la AP-9 aumenta un 3,1% sus beneficios

La AP-9 a la altura del puente de Rande EFE

La concesionaria de la autopista AP-9, Audasa, ha cerrado el primer semestre de 2026 con 45,9 millones de euros de beneficio neto, lo que supone un 3,1 % más que hace un año, según ha trasladado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en un comunicado.

Audasa registró un crecimiento continuado en el uso de la infraestructura hasta alcanzar los 61 millones de viajes con una intensidad media diaria (IMD) de 26.833 vehículos, lo que supone un 3,15 % más.

La evolución del tránsito de vehículos por la autopista que vertebra Galicia de norte a sur se tradujo en un volumen de negocio de 108 millones de euros (+0,86 %) y un beneficio neto de 45,9 millones de euros (+3,1 %).

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El 81 % de los conductores ha hecho uso del telepeaje (Vía-T) y los usuarios ahorraron más de 43,8 millones de euros a través de las bonificaciones públicas (31,7 millones), el descuento comercial propio del 25 % aplicado por la empresa (5,5 millones) y los peajes en sombra (6 millones).

La empresa mantiene un contencioso con la Administración General del Estado tras interponer un recurso ante el Tribunal Supremo para reclamar el cobro del 50 % de los peajes en sombra de las anualidades 2020 a 2024 más intereses.

En materia financiera, la compañía refinanció 66,8 millones de euros en obligaciones con vencimiento a 2036 y reestructuró préstamos bancarios a través de operaciones bilaterales hasta 2033.

Reducción de los accidentes por irrupción de jabalíes

La concesionaria ha informado de una reducción del 60 % los accidentes con daños personales por irrupción de jabalíes después de haber implementado barreras inteligentes y sistemas de cámaras en enlaces clave como A Barcala o Santa Marta, en A Coruña.

Además, ha impulsado la transición ecológica mediante la puesta en marcha de sus primeros 16 puntos de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos de un total de 74 previstos en el corredor de la AP-9.