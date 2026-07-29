Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La concesionaria de la AP-9 aumenta un 3,1% sus beneficios

Efe
29/07/2026 11:01
La AP-9 a la altura del puente de Rande
La AP-9 a la altura del puente de Rande
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La concesionaria de la autopista AP-9, Audasa, ha cerrado el primer semestre de 2026 con 45,9 millones de euros de beneficio neto, lo que supone un 3,1 % más que hace un año, según ha trasladado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en un comunicado.

Audasa registró un crecimiento continuado en el uso de la infraestructura hasta alcanzar los 61 millones de viajes con una intensidad media diaria (IMD) de 26.833 vehículos, lo que supone un 3,15 % más.

La evolución del tránsito de vehículos por la autopista que vertebra Galicia de norte a sur se tradujo en un volumen de negocio de 108 millones de euros (+0,86 %) y un beneficio neto de 45,9 millones de euros (+3,1 %).

La autopista AP-9 a su paso por el vigués puente de Rande

El Congreso aprueba la ley orgánica que permite transferir la AP-9 a la Xunta de Galicia

Más información

El 81 % de los conductores ha hecho uso del telepeaje (Vía-T) y los usuarios ahorraron más de 43,8 millones de euros a través de las bonificaciones públicas (31,7 millones), el descuento comercial propio del 25 % aplicado por la empresa (5,5 millones) y los peajes en sombra (6 millones).

La empresa mantiene un contencioso con la Administración General del Estado tras interponer un recurso ante el Tribunal Supremo para reclamar el cobro del 50 % de los peajes en sombra de las anualidades 2020 a 2024 más intereses.

En materia financiera, la compañía refinanció 66,8 millones de euros en obligaciones con vencimiento a 2036 y reestructuró préstamos bancarios a través de operaciones bilaterales hasta 2033.

Reducción de los accidentes por irrupción de jabalíes

La concesionaria ha informado de una reducción del 60 % los accidentes con daños personales por irrupción de jabalíes después de haber implementado barreras inteligentes y sistemas de cámaras en enlaces clave como A Barcala o Santa Marta, en A Coruña.

Además, ha impulsado la transición ecológica mediante la puesta en marcha de sus primeros 16 puntos de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos de un total de 74 previstos en el corredor de la AP-9. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Platas y Do Campo, en la casa consistorial de Aranga

La Xunta colabora con casi 30.000 euros en el acondicionamiento de la casa consistorial de Aranga
Lucía Tenreiro
Peregrinos en la plaza de Obradoiro

Santiago se une a A Coruña y pasa este jueves a ser zona de vivienda tensionada
EP
La AP-9 a la altura del puente de Rande

La concesionaria de la AP-9 aumenta un 3,1% sus beneficios
EFE
Labores de extinción en una localidad de Castellón

Un incendio descontrolado quema ya 10.000 hectáreas desde Castellón
EFE