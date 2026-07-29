Arcadi España llega a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera EFE

Galicia recibirá en 2027 “las mayores entregas a cuenta de su historia”, destacó el Ministerio de Hacienda, que indica que los 11.770 millones de euros que percibirá la comunidad son un 7,9% más que en 2026. El ministerio, que comunica a las comunidades los recursos del sistema de financiación que recibirán el próximo año, resalta que, “si se suma a los recursos previstos para el próximo año la liquidación de 2025, Galicia recibirá la cifra récord de 12.452 millones, un 7,2% más que en 2026”. “Nunca el Gobierno gallego había contado con tantos recursos”, incide.

En conjunto, las comunidades autónomas recibirán el próximo año 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, un 8,1% más que en 2026, “la mayor cifra jamás registrada”, destacó Hacienda.

Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos asciende a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026. El ministro de Hacienda, Arcadi España, destacó a través de un comunicado que estas entregas a cuenta muestran “el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas” y reclamó que los mayores recursos se destinen a reforzar el estado de bienestar.

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Por otra parte, las comunidades autónomas recibieron en julio el pago de 11.139 millones de euros por la actualización de las entregas a cuenta de 2026 correspondiente a los meses de enero a junio.

Del mismo modo, los territorios van a recibir el 31 de julio otros 13.316 millones de euros del abono de la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación.

El Gobierno va a transferir este mes unos 24.455 millones de euros a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla por la actualización de entregas a cuenta de 2026 y liquidación del año 2024.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda hizo pública la cuantía del importe provisional de las entregas a cuenta de las entidades locales correspondiente a 2027, que asciende a 31.826,43 millones de euros, cifra que supone un incremento de un 8,8% con respecto a 2026.