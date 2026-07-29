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Galicia

El mapa estatal de buses reduce de 44 a 30 las rutas con parada en Galicia

Entre las supresiones previstas figura la ruta rápida A Coruña-Madrid 

Europa Press
29/07/2026 18:10
La estación de autobuses de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Mobilidade, ha presentado alegaciones a los anteproyectos del nuevo Mapa Concesional de servicios regulares de transporte por carretera impulsado por el Gobierno central y ha denunciado que la propuesta supone una reducción de las conexiones que prestan servicio a la comunidad gallega, especialmente para los territorios rurales.

Según ha detallado el Ejecutivo autonómico, el nuevo mapa contempla cinco corredores estatales que afectan a Galicia

  • Pontevedra-Salamanca-San Sebastián-Barcelona
  • Santiago de Compostela-Santander-Bilbao-Barcelona
  • A Coruña-Salamanca-Sevilla
  • San Sebastián-Pontevedra 
  • Madrid-Salamanca-Pontevedra

Sin embargo, aunque se mantiene el mismo número de corredores que en las actuales concesiones estatales, la propuesta "reduce de 44 a 30 las rutas con parada en Galicia", lo que supone un recorte del 32%.

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Así, tal y como ha denunciado la Xunta, el nuevo modelo implica la supresión de 4.542 circulaciones anuales y la pérdida de cerca de 2,94 millones de kilómetros recorridos. Además, 30 municipios gallegos pasarían de contar con parada fija a un sistema de prestación bajo demanda, lo que afectaría a 33 paradas situadas en territorio gallego, mientras que solo A Coruña, Becerreá, Betanzos, Ferrol, Guitiriz, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ribadeo, Santiago de Compostela, Verín, Vigo y Vilalba mantendrían parada fija en todos los corredores en los que participan.

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Entre las supresiones previstas en la propuesta figuran la conexión Santiago de Compostela-Barcelona por Lalín, Monforte de Lemos y O Barco de Valdeorras; las rutas rápidas Ourense-Barcelona y Ourense-Bilbao; la línea Vigo-Pamplona; la conexión Pontevedra-Salou; el tramo Salamanca-Algeciras de la ruta Ferrol-Salamanca, que dejaría sin conexión directa a Ferrol y Lugo con ese itinerario; y la ruta rápida A Coruña-Madrid. Asimismo, se unificarían las rutas Ribadeo-Madrid y Luarca-Lugo.

Ante esta situación, el Gobierno gallego ha lamentado que el nuevo mapa "priorice la conexión entre los grandes núcleos de población y los principales nodos de transporte en detrimento de la cohesión territorial y del mantenimiento de servicios básicos para amplias zonas del interior y del rural gallego".

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