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Galicia

Galicia mejora su gestión de residuos municipales al conseguir 10 puntos más en la tasa de reciclaje

Europa Press
28/07/2026 21:23
Campaña reciclaje
Campaña de reciclaje en la ciudad de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego 
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La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha destacado este martes que Galicia se consolida como una de las comunidades más eficientes en la gestión de residuos municipales con una mejora que ronda los diez puntos en la tasa de reciclaje.

Según ha explicado Ángeles Vázquez durante la visita que ha realizado a la Mancomunidad de Ribeiro, los datos remitidos por la Consellería al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para su inclusión en la Memoria anual de generación y gestión de residuos indican una "importante evolución" de Galicia en la consecución de los objetivos establecidos por la Unión Europa.

En ese sentido, los datos, correspondientes al ejercicio de 2024, estiman una mejora de hasta 10 puntos en la tasa de reciclaje, que pasaría del 20% al 30%, lo que situaría a Galicia en una posición destacada a nivel nacional y ascendiendo diez puestos en el ranking nacional.

Vista de la planta de Nostián, en Bens

El reciclaje por tonelada en Nostián costará el doble que si se llevara a la planta de Sogama

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Esta mejora también se refleja en los datos de recogida selectiva, donde Galicia mejora significativamente su posición relativa, situándose entre las siete comunidades con mejores resultados en este campo. En concreto, pasaría de una tasa del 16% a una del 24%, lo que supondría un incremento del 50% en la eficacia de la separación en origen.

En lo que respecta a la tasa de vertido, Galicia, con un 33%, se consolida entre las comunidades con menor dependencia de la escombrera y se sitúa además muy por debajo del promedio nacional, que suele superar el 50%. Este dato es además un buen indicador de cara al cumplimiento del objetivo establecido para 2025 de un 40% de residuos destinados a escombrera.

En la línea de estos datos, la conselleira ha incidido en que Galicia está en el "buen camino" para alcanzar un modelo de gestión de residuos más eficiente y sostenible, así como para cumplir los objetivos establecidos por la normativa estatal y europea.

En ese sentido, Ángeles Vázquez ha reivindicado la colaboración de la Xunta y los ayuntamientos para avanzar hacia un modelo de economía circular y para ofrecer un servicio de calidad a la vecindad.

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