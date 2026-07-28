Una imagen del incendio en Ponteareas, el pasado mes de abril Archivo El Ideal Gallego

El Gobierno ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil las perjudicadas por emergencias por un incendio forestal registrado en abril en Ponteareas (Pontevedra), los fuegos de junio en Padrón (A Coruña) y Boborás (Ourense) y el de este mes en Ribas de Sil (Lugo).

Además, también se incluye en el listado el ayuntamiento de Mos (Pontevedra) por un accidente en la AP-9 en junio en el que se vio involucrado un camión cisterna.

La Xunta asume la coordinación de actuaciones por el vertido de gasóleo en Mos Más información

En concreto, el listado del Ejecutivo incluye al incendio forestal de Ponteareas y menciona también a Pazos de Borbén, municipio al que se extendieron las llamas.

En todo el país

En total, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 211 episodios catastróficos, en su mayoría consecuencia de incendios, que se han producido entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026 y que han provocado daños en comarcas de catorce comunidades autónomas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha recordado que con esta declaración se comienza a desplegar "todas las ayudas destinadas a los daños personales, también los daños materiales".

"También vías de ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las extensiones de cuotas a la Seguridad Social, ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas ayudas que, evidentemente, iremos poniendo en marcha conforme vayamos haciendo una evaluación mucho más certera de la magnitud de esta catástrofe", ha señalado.

El incendio de Ávila: noche complicada por el viento y 40.000 desalojados tras cinco días Más información

La declaración incluye los incendios originados en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo que motivaron la declaración de emergencia de interés nacional el pasado 23 de julio, la primera vez que se adopta esta decisión en emergencias derivadas de incendios forestales.

También se recoge el incendio que se ha producido recientemente en el municipio castellonense de Vall d'Uixó. En ambos casos, los trabajos de extinción continúan en marcha.

El acuerdo del Consejo de Ministros contempla, además, la zona afectada por el incendio de Los Gallardos, en la provincia de Almería, que ha constituido uno de los episodios de mayor gravedad del periodo, por sus consecuencias personales y materiales, con trece personas fallecidas.

Feijóo se compromete en Almería a presentar un Acuerdo de Prevención de Riesgos y Coordinación ante incendios Más información

"Máxima responsabilidad"

En su intervención, Sánchez ha hecho un llamamiento "muy particular" a toda la población para actuar "con la máxima responsabilidad" ante los incendios forestales, y seguir "en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia".

"Todas las administraciones, todos los profesionales y el conjunto de la sociedad debemos estar y actuar unidos contra el fuego", ha puntualizado el presidente del Gobierno.

Asimismo, ha advertido de que en estos momentos permanecen activos ocho grandes incendios forestales en España y ha trasladado "todo el apoyo, toda la empatía, toda la comprensión por parte del Ejecutivo a las personas que han tenido que abandonar sus hogares, a quienes permanecen confinadas y también a todas las familias que viven estas horas de mucha angustia y de mucha incertidumbre".