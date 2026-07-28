Detenido vecino de Monterrei (Ourense) como presunto autor de un fuego que calcinó 1.800 hectáreas en Vilardevós en 2025

Una imagen del incendio en Vilardevós, en agosto de 2025 Brais Loenzo/ EFE

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la comarca de Monterrei, en Ourense, de 63 años de edad, como presunto autor del incendio forestal que calcinó 1.800 hectáreas en el municipio ourensano de Vilardevós en agosto de 2025.

Según han informado a través de un comunicado, el hombre ha sido detenido durante la madrugada de este martes por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ourense, a la espera de que pase a disposición judicial a lo largo de la jornada.

En concreto, el fuego comenzó el 13 de agosto del pasado año en la parroquia de Vilardeciervos, en el municipio ourensano de Vilardevós, y llegó a calcinar 1.800 hectáreas, obligando a confinar dos poblaciones.