Sanidade reforzará la historia clínica electrónica y los médicos de familia podrán chatear con los pacientes

Imagen referencial de un médico del Sergas Archivo El Ideal Gallego

La Xunta, a través de la Consellería de Sanidade, va a invertir 8,5 millones de euros en el refuerzo de la historia clínica electrónica con nuevas capacidades destinadas a "consolidar la sanidad digital en Galicia". En este contexto, el presidente, Alfonso Rueda, ha ratificado que habrá nuevas posibilidades, como que los médicos de familia puedan chatear con todos los pacientes siempre que el facultativo acceda a habilitar el sistema.

En su reunión de este lunes, el Gobierno gallego ha autorizado la licitación de los servicios de evolución y actualización de los módulos que componen la historia clínica electrónica del Servizo Galego de Saúde con una inversión que supera los 8,5 millones. El contrato tiene una duración inicial de 36 meses, con posibilidad de prórroga por dos años más.

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La iniciativa, enmarcada en la estrategia de transformación digital del sistema sanitario público gallego y cofinanciada por el programa Feder Galicia 2021-2027, tiene un valor estimado total, habida cuenta las posibles prórrogas, de 13 millones de euros.

El objetivo de la Xunta con esta actuación es continuar la modernización de la plataforma corporativa Ianus y avanzar en su evolución hacia la nueva versión Ianus 5, que se extenderá a todo el Sergas.

IA para la toma de decisiones

En la línea de pasos que ya se habían avanzado, la integración de los distintos módulos en una única plataforma contribuirá a "simplificar los procesos asistenciales y a mejorar la interoperabilidad" entre sistemas. Y entre las principales líneas de evolución previstas, se encuentra la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones clínicas.

De este modo, y atendiendo al conjunto de registros que contiene la historia clínica, el personal médico podrá "visualizar, evaluar e identificar el estado de salud de los pacientes de una manera más ágil".

Por otra parte, se continuará con la integración progresiva de la información genómica en los procesos asistenciales, lo que contribuirá, por ejemplo, a ofrecer los tratamientos farmacológicos más ajustados para cada persona.

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Seguimiento remoto y chateo

La actualización de los módulos informáticos también reforzará los modelos de seguimiento remoto de pacientes mediante dispositivos conectados, ampliando el número de dispositivos basados en el empleo de estándares clínicos, así como el número de variables que se registrarán de forma automática en la historia clínica.

En la misma línea, se impulsarán nuevas funcionalidades que faciliten la relación digital de la ciudadanía con el sistema sanitario.

En este caso, destaca la posibilidad de habilitar una conversación, vía chat, entre médico y paciente, si el profesional sanitario lo habilita, una medida que hasta lo de ahora estaba restringida solo a los pacientes telemonitorizados.

El nuevo contrato también permitirá continuar reforzando las capacidades de integración e intercambio de información clínica, tanto en el ámbito autonómico como con el sistema nacional de salud y con el resto de países de la Unión Europea.

Además, la Xunta está tramitando el anteproyecto de Ley de transformación digital del sistema público de salud, con el fin de actualizar tecnológicamente el sistema sanitario gallego, mejorando la gestión de datos clínicos y regulando el empleo de la IA en este campo.

"Siempre hay que mejorar en Sanidad"

En la rueda de prensa posterior al Consello, Rueda ha sido preguntado también por las declaraciones del presidente del Consello Económico e Social (CES), Manuel Pérez, quien urgió a la Xunta, en una entrevista con la SER, a tomar medidas para "revertir el deterioro de la sanidad".

"Respetando al órgano consultivo", Rueda ha apuntado que se trata de "una opinión multidisciplinar que parte de la composición del propio CES". "La tomamos como lo que es, como una opinión más. No sé si procederá más contestar o tomar nota", ha reflexionado el presidente.

No en vano, ha argumentado que, aunque considera que se avanza, "siempre" dice que "hay que mejorar" en sanidad. Por ello, ha concluido que agradece la "opinión" del presidente del CES, lo que no quiere decir, matizó, "que la comparta al 100%".