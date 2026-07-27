Los buzos se suman a la búsqueda de la joven de 24 años desaparecida en Lugo y considerada de alta vulnerabilidad

El rio Miño con el puente romano de Lugo Efe

Continúa en Lugo la búsqueda de la joven desaparecida el pasado 21 de julio, operación que dirige la Policía Nacional en colaboración con los familiares de Carmen L.R., de 24 años.

Los agentes están centrando la búsqueda en las inmediaciones del Miño, entre la Fábrica de la Luz y el puente viejo, una zona conocida de la joven y donde había sido localizada una semana antes por los agentes en una desaparición anterior.

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Está colaborando con la Policía Nacional la unidad Subacuática de la Xunta y hay previsión de que este martes se incorporen a la búsqueda también unidades caninas, y, si no aparece, de cara al fin de semana se incorporará la caballería, según han explicado fuentes de la Policía Nacional de Lugo.

La asociación SOS Desaparecidos fue la encargada de dar la alerta para localizar a Carmen L. R., una joven de 24 años desaparecida en la ciudad de Lugo desde el martes, 21 de julio. La entidad ha calificado el caso como de alta vulnerabilidad y solicita la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero lo antes posible. La joven atraviesa una complicada situación familiar, de la que ya ha sido atendida con anterioridad.

Carmen mide aproximadamente 1,65 metros de altura, tiene complexión delgada, pelo moreno y ojos azules. En el momento de su desaparición vestía el uniforme de trabajo de Carrefour, un dato que podría facilitar su identificación.

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La familia de la víctima presentó la pasada semana una denuncia ante la Policía Nacional, que comenzó inmediatamente la búsqueda de la joven, que fue vista por última vez en el barrio de A Milagrosa.

SOS Desaparecidos ha hecho un llamamiento para que cualquier persona que pueda haber visto a la joven o disponga de alguna información relevante se ponga en contacto de inmediato con la asociación o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La organización recuerda que, en este tipo de situaciones, cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar de utilidad para orientar la investigación y contribuir a la localización de la persona desaparecida.

Las personas que puedan aportar información pueden contactar con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es, además de comunicar cualquier pista a la Policía Nacional, la Guardia Civil o los servicios de emergencias.