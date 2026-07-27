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Galicia

Localizan el cuerpo sin vida de una mujer en el río Lérez a su paso por Pontevedra

Ep
27/07/2026 10:10
Uno de los puentes de Pontevedra sobre el río Lérez
Archivo El Ideal Gallego
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El cuerpo sin vida de una mujer de entre 70 y 80 años ha sido localizado flotando en el río Lérez, a la altura del puente dos Tirantes, esta pasada noche del lunes.

Tal y como han trasladado fuentes del Ayuntamiento de Pontevedra, fue un particular quien aviso del avistamiento del cuerpo, a eso de las 00.22 horas de la noche.

El servicio de bomberos en embarcación procedió a sacarlo del agua y a depositarlo sobre el pantalán, hasta que la ambulancia medicalizada del 061 certificó la muerte judicial.

Según han indicado, se trata de una mujer de entre 70 y 80 años que portaba un bolso en el brazo, aunque sin ningún tipo de documentación en su interior.

Además, han señalado que tampoco consta ninguna desaparición próxima en el tiempo que pueda coincidir con las características observadas.

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