Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Ribeira Sacra se queda sin entrar en el Patrimonio Mundial de Unesco

Ep
27/07/2026 10:23
Paisaje de la Ribeira Sacra
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Unesco decidió este lunes devolver la candidatura a Patrimonio Mundial del paisaje acuático de la Ribeira Sacra, en Galicia, con el fin de que las autoridades españolas reformulen la justificación de esta inscripción bajo los criterios necesarios.

El Comité de Patrimonio Mundial de la organización de la ONU para la Educación, Ciencia y Cultura tomó esta decisión durante la asamblea anual que se está celebrando en la ciudad surcoreana de Busán, después de que dos tercios de los miembros acabaran decantándose por esta opción tras horas de debate.

La evaluación estaba programada para la sesión matutina de la asamblea (10.00 hora local, 3.00 hora peninsular española), pero la candidatura dividió al comité al generar un intenso debate que obligó a posponer la decisión a la sesión de la tarde (15.00 hora local, 8.00 hora peninsular española) para llevar a cabo consultas internas de cara a un punto en común.

El texto adoptado finalmente pide a España presentar con mayor detalle los atributos del bien en cuestión, continuar la documentación de los elementos hidráulicos y desarrollar la presentación de la evolución histórica del paisaje.

La Unesco informa favorablemente para que la Ribeira Sacra sea Reserva de la Biosfera a finales de verano

Más información

Asimismo, el documento solicita que el España invite a una misión de asesoría para apoyar el trabajo sobre información adicional antes de la revisión de la candidatura, de conformidad con las directrices operativas.

La división del comité tuvo lugar después de que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), asesor oficial del organismo, aconsejara no inscribir a la Ribeira Sacra gallega por no ver ejemplo sobresaliente de un asentamiento humano tradicional y considerar que no cumple de forma suficiente con los criterios de integridad y autenticidad.

La Ribeira Sacra, único lugar de España que aspiraba a convertirse en Patrimonio de la Humanidad en esta cita en Corea del Sur, comprende las riberas de los ríos Cabe, Sil y Miño, localizadas en el sur de la provincia de Lugo y el norte de la provincia de Ourense, y fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

PROMO GAFAS ECLIPSE dorado 5X4

Editorial El Ideal Gallego te regala las gafas para ver el eclipse de sol
Redacción
l presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, junto al consejero delegado, Francisco Botas y el director general financiero, Alberto de Francisco

Abanca bate su récord histórico en el primer semestre, con 145.000 millones de euros de volumen de negocio
Iván Aguiar
The Rapants en el Rock in Cambre 2025

El Ayuntamiento convoca su primera Batalla de Bandas para elegir los grupos locales del Rock in Cambre de este año
Redacción
Parada de taxis en Sada

Sada e Bergondo reclaman á Xunta a súa incorporación á área conxunta de taxis da Coruña
Redacción