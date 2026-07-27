La Ribeira Sacra se queda sin entrar en el Patrimonio Mundial de Unesco

Paisaje de la Ribeira Sacra Archivo El Ideal Gallego

La Unesco decidió este lunes devolver la candidatura a Patrimonio Mundial del paisaje acuático de la Ribeira Sacra, en Galicia, con el fin de que las autoridades españolas reformulen la justificación de esta inscripción bajo los criterios necesarios.

El Comité de Patrimonio Mundial de la organización de la ONU para la Educación, Ciencia y Cultura tomó esta decisión durante la asamblea anual que se está celebrando en la ciudad surcoreana de Busán, después de que dos tercios de los miembros acabaran decantándose por esta opción tras horas de debate.

La evaluación estaba programada para la sesión matutina de la asamblea (10.00 hora local, 3.00 hora peninsular española), pero la candidatura dividió al comité al generar un intenso debate que obligó a posponer la decisión a la sesión de la tarde (15.00 hora local, 8.00 hora peninsular española) para llevar a cabo consultas internas de cara a un punto en común.

El texto adoptado finalmente pide a España presentar con mayor detalle los atributos del bien en cuestión, continuar la documentación de los elementos hidráulicos y desarrollar la presentación de la evolución histórica del paisaje.

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Asimismo, el documento solicita que el España invite a una misión de asesoría para apoyar el trabajo sobre información adicional antes de la revisión de la candidatura, de conformidad con las directrices operativas.

La división del comité tuvo lugar después de que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), asesor oficial del organismo, aconsejara no inscribir a la Ribeira Sacra gallega por no ver ejemplo sobresaliente de un asentamiento humano tradicional y considerar que no cumple de forma suficiente con los criterios de integridad y autenticidad.

La Ribeira Sacra, único lugar de España que aspiraba a convertirse en Patrimonio de la Humanidad en esta cita en Corea del Sur, comprende las riberas de los ríos Cabe, Sil y Miño, localizadas en el sur de la provincia de Lugo y el norte de la provincia de Ourense, y fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018.