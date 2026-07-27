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Galicia

La ciudadanía dispondrá de cuatro edificios públicos como refugios climáticos en Galicia

En A Coruña será el edificio de la Subdelegación de Gobierno 

Efe
27/07/2026 17:53
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Quintana
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La Administración General del Estado pondrá a disposición de la ciudadanía en Galicia un total de cuatro edificios públicos que funcionarán como refugios climáticos durante los episodios de temperaturas extremas, ofreciendo espacios seguros y acondicionados para las personas que más lo necesiten.

En concreto, estos edificios públicos serán las subdelegaciones del Gobierno en la provincia de A Coruña, Lugo y Ourense, así como la Oficina de Extranjería en Vigo (Rúa Teófilo Llorente), informa la Delegación del Gobierno en una nota.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado ayudas de 10 millones de euros para financiar nuevos refugios climáticos, incluyendo centros educativos, para garantizar que la edad, los recursos económicos y la falta de zonas verdes "no sean una barrera frente a la emergencia climática" que hace "más voraces las olas de calor y nuestro territorio mas vulnerable".

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Así lo ha anunciado este lunes el presidente durante la clausura de la presentación de la red de refugios climáticos de la Administración del Estado, con más de 180 espacios disponibles para ayudar a la población a soportar mejor las altas temperaturas y que incluye, entre otros, al propio Ministerio para la Transición Ecológica.

De los diez millones de euros, dos millones serán para refugios individuales, tres millones para redes locales y cinco millones para centros educativos habilitados como refugio.

El Gobierno ha presentado además un mapa interactivo desarrollado por el Ministerio para la Transición Ecológica que dará acceso a la población a más de un millar de refugios climáticos en España, de los cuales más de 180 pertenecen a la Administración del Estado como parte de una red presentada hoy para ofrecer espacios a la población para protegerse de las altas temperaturas cada verano.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado ayudas por un total de 19 millones de euros, de los que 10 millones se destinarán a financiar refugios climáticos, incluidos centros educativos, y otros nueve millones al desarrollo y consolidación de infraestructuras verdes.

Un Panel Científico frente al cambio climático 

Además, Sánchez ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la creación del Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático, un órgano asesor integrado por "algunos de los mejores investigadores e investigadoras" de España, que ayudará a anticipar riesgos, evaluar políticas públicas y orientar decisiones "con rigor, independencia y conocimiento".

Sánchez ha animado a los ayuntamientos, las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales a poner las infraestructuras públicas al servicio de esta red, concebida para proteger a la ciudadanía frente a episodios de temperaturas extremas.

Asimismo, ha advertido, de que los refugios climáticos abiertos a toda la ciudadanía constituyen "una medida necesaria, pero no suficiente", porque la situación actual requiere estrategias que afronten el problema "de manera estructural" y soluciones que construyan "una España más segura, más habitable y preparada para los desafíos futuros".

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Pacto de Estado climático 

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a solicitar al resto de las fuerzas políticas que se sumen al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, presentado en 2025, porque esta es "una prioridad nacional" que afecta a toda la sociedad.

"Frente a los fenómenos extremos, Pacto de Estado. Frente a las desigualdades, Pacto de Estado. Frente al negacionismo y la inacción, Pacto de Estado", ha concluido.

El Ministerio para la Transición Ecológica será uno de esos más de 180 refugios climáticos dentro de la red estatal presentada este lunes, según ha anunciado por su parte la ministra de dicho departamento, Sara Aagesen, en el mismo acto.

Estos centros estarán abiertos cada verano desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre, para cualquier ciudadano con necesidades de hidratación y descanso, a donde podrán llegar dirigidos desde un mapa interactivo.

Además de los más de 180 refugios estatales, se suman cientos de espacios añadidos a este mapa por parte de entidades sociales, ayuntamientos y otros organismos, en total más de un millar.

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