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Galicia

Alertas naranja y amarilla por calor en toda Galicia

Ep
27/07/2026 09:59
Una persona se intenta refugiar del calor en A Coruña
Una persona se intenta refugiar del calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
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La Xunta ha informado de que este lunes, día 27, habrá nivel de alerta naranja en el interior de Pontevedra y amarillo en la montaña de Ourense, según los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia, y en el ámbito del Plan de Actuacións del Gobierno gallego frente a los posibles efectos de las altas temperaturas.

En una nota de prensa, la Consellería de Sanidade expuso las actualizaciones para la jornada del lunes, en la que habrá alertas por altas temperaturas en el interior de Pontevedra y en la montaña de Ourense.

Concretamente, los municipios afectados en Pontevedra serán Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

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Por su parte, en la montaña de Ourense, estarán en alerta amarilla O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

Además, la Aemet también ha establecido la alerta amarilla en el Sur de Lugo (Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao, Sober y Taboada), el Noroeste y Miño de Ourense (Amoeiro, Avión, Beariz, Boborás, O Carballiño, Coles, O Irixo, Maside, A Peroxa, Piñor, San Cristovo de Cea y Vilamarín; A Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Nogueira de Ramuín, Ourense, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Taboadela y Toén), el Suroeste de A Coruña (Boiro, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira y Rois), las Rías Baixas (Barro, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Catoira, Gondomar, O Grove, A Illa de Arousa, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Mos, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Pontevedra, Portas, Poio, Ponte Caldelas, Pontecesures, Redondela, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa) y el Miño de Pontevedra (Arbo, Crecente, A Guarda, Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves, O Porriño, Ponteareas, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño y Tui).

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