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Galicia

Santalices pide en la Ofrenda al Apóstol "unidad" política sobre el gallego y parar los "totalitarismos tecnológicos"

Demanda al rey Felipe VI que acuda al acto en el Xacobeo 2027 y que interceda para que también venga el papa León XIV

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25/07/2026 14:46
El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices (2d), saluda al arzobispo Francisco José Prieto (d)
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EFE
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El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, que ha ejercido como delegado regio en la tradicional Ofrenda al Apóstol, ha urgido desde esta celebración litúrgica a que los responsables políticos de Galicia muestren "unidad" para alcanzar un pacto sobre el gallego y ha reclamado marcos legales "frente a la amenaza de los totalitarismos tecnológicos".

Su intervención en este tradicional acto del 25 de julio ha arrancado con un agradecimiento a el Rey Felipe VI por la "confianza" en él para representarle en la ofrenda y ha expresado su deseo de que esté presente en la celebración del año que viene, que será Xacobeo. También le ha pedido interceder para que el papa León XIV acuda: "No renunciamos a que también nos acompañe".

En un discurso en el que ha invocado la "protección" del Santo y le ha realizado varias peticiones, han estado presentes las reclamaciones políticas. "Es urgente que todos los que tenemos responsabilidades políticas trabajemos y tendamos puentes conjuntamente, más allá de las divisiones identitarias, de la ideología, de la nacionalidad, de la lengua o de la raza", ha demandado.

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A continuación, ha introducido la cuestión del diálogo político en relación al Pacto pola Lingua impulsado por la Xunta, en el que el BNG no está participando. Santalices ha asegurado que esta es la "mejor oportunidad" para ser "ejemplo de concordia y de unidad" con un pacto que "comprometa a todos" con el gallego.

De igual modo, ha apelado a "valores sólidos" para legárselos a los más jóvenes, reprochando a continuación las "pretensiones oligárquicas" de las grandes empresas tecnológicas "de reducir a las personas a un cesto de datos optimizables". Considera que les corresponde a las democracias europeas ofrecer marcos legales que puedan proteger los derechos fundamentales "frente a la amenaza de los totalitarismos tecnológicos".

Además, también ha pedido "normas contundentes y reforzar la independencia" de las instituciones para "frenar" lo que considera una "deriva inaceptable". "La desconfianza por culpa de los que se dejan contaminar por la corrupción daña profundamente nuestra arquitectura constitucional", ha opinado.

En este sentido, ha llamado a "continuar luchando" por "combatir las desigualdades que deshumanizan y excluyen a los que padecen en una Europa conformada por la unión de democracias fuertes", de forma que ha reivindicado Galicia y el Camino de Santiago como "ejemplo del compromiso común" con los valores constituciones y de "leal cooperación" con el Estado.

"Desde esa leal cooperación, que está en la base de nuestra autonomía y nuestro autogobierno, no es aceptable que la búsqueda de réditos cortoplacistas cuestione la justa simetría que debe imperar en un sistema de financiamiento, equilibrado y no discriminatorio, en el que se prioricen las necesidades reales de las personas por encima de los territorios", ha concluido.

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