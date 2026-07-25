Sánchez felicita el Día de Galicia: "Una forma de sentir sin renunciar a sus raíces"

Imagen del espectáculo pirotécnico de los ´Fuegos del Apóstol´ EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este sábado el Día de Galicia y ha señalado que esta comunidad es una forma de sentir, de crear y de mirar al futuro "sin renunciar a sus raíces".

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"Galicia es una forma de sentir, de crear y de mirar al futuro sin renunciar a sus raíces. Una tierra orgullosa de su lengua, de su cultura y su identidad", ha escrito en su perfil de X.

También orgullosa "del talento de los gallegos y gallegas que hace más grande cada día nuestro país", ha añadido Sánchez.

"Feliz #25deXullo. Feliz Día de Galicia", ha concluido.