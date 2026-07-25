Recuperan el cuerpo de un hombre fallecido en una vivienda de Verea 

Emergencias 112

Los equipos de emergencia han recuperado el cuerpo de un hombre fallecido que se había quedado atrapado en un agujero de la buhardilla de una vivienda en Verea (Ourense).

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, un particular llamó a las 20.45 horas para solicitar asistencia sanitaria para un hombre que podría estar sufriendo una indisposición en la OU-0207, a la altura del kilómetro 7, en el lugar de Cexo (Verea).

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En este contexto, el 112 pasó el aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061. Una vez allí, los sanitarios confirmaron que la persona se encontraba en un lugar de difícil acceso y que podría estar fallecida, por lo que solicitaron la intervención de medios de rescate para poder acceder a ella.

En el operativo participaron el GES de Celanova, la Guardia Civil y Protección Civil para facilitar el acceso y la recuperación del cuerpo.

Finalmente, los equipos de emergencia confirmaron que fue necesario liberar al fallecido.