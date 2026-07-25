Muere un bebé ahogado en una piscina particular de Vigo

Imagen de archivo de una piscinaOvidio Rodeiro inaugura la piscina municipal infantil de Papucín en Fraces Archivo El Ideal Gallego

Un bebé ha fallecido este viernes después de sufrir un ahogamiento en una piscina particular de Vigo, según ha informado el 112 de Galicia, en un suceso que, a falta de la autopsia, apunta a un accidente y sobre el que, por el momento, no consta una investigación abierta.

El 112 Galicia ha informado de que recibió la llamada de alerta a las 17.40 horas de un particular que solicitaba asistencia médica urgente para el bebé, que sufría dificultades respiratorias tras ahogarse en una piscina privada.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio Gallego de Urgencias Sanitarias-061, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente no pudieron salvar la vida del menor.

Asimismo, el 112 solicitó la intervención del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GIPCE) para prestar apoyo especializado a la familia.