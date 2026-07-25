"Galicia tiene que tener voz propia en este mundo", el grito del BNG en el 'Día da Patria'

La portavoz nacional del BNG Ana Pontón participa este sábado en el 'Día da Patria' EFE

"Galicia tiene que tener voz propia en este mundo", este fue el grito del BNG por el 'Día da Patria' antes de salir de la Alameda compostelana la manifestación que los nacionalistas celebran cada 25 de julio, en esta ocasión bajo el lema 'Somos una nación, soberanía y derechos en un mundo en paz'.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, ha defendido este sábado en sus palabras a la prensa a una "nación valiente" que se mantiene en pie y que cuando "quisieron apagar nuestra voz, hubo quien habló más alto".

Ha deseado para su tierra un "futuro mejor", feminista, con unos servicios públicos dignos y una lengua en una óptima situación, y en todo ello el pueblo tiene la palabra y el poder de la gente se percibe, ha dicho, en triunfos como el de la paralización del proyecto de celulosa que la multinacional lusa Altri quería instalar en Palas, en Lugo.

"Rotunda victoria del pueblo gallego, una más de las que vendrán", ha vaticinado esta dirigente, que percibe con claridad "un cambio en marcha imparable".

Miles de personas han pedido este sábado una "voz propia" para Galicia en la manifestación que el BNG celebra todos los años cada 25 de julio para conmemorar el 'Día da Patria' y, en esta ocasión, bajo el lema 'Somos una nación, soberanía y derechos en un mundo en paz'.

"Rotunda victoria del pueblo gallego, una más de las que vendrán", ha vaticinado una mujer que percibe con claridad "un cambio en marcha imparable".

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Entre muchas banderas, gaitas, bombos y consignas ha avanzado la movilización hasta llegar a la plaza de la Quintana, donde Pontón ha remarcado con mayor énfasis la necesidad apremiante de estar "en el mundo con voz propia".

"Decidir por nosotros mismos es la clave" para poder convertir en oportunidades las incertidumbres y los peligros, y en estos últimos ha encajado al "desbocado" presidente estadounidense, Donald Trump, y su "imperialismo" aberrante, el que "alienta el estado terrorista de Israel".

"Trump y Netanyahu serán juzgados", ha vociferado, y ha hecho saber que cada vez más pueblos toman la determinación de "ejercer su soberanía y defenderla con firmeza". Por eso el grito de "Palestina vencerá", que ha tenido su réplica entre el público, al igual que el de "no a la guerra, sí a la paz".

Ana Pontón ha erigido al BNG como la mejor opción, ha pedido tener esto en cuenta en las elecciones municipales de 2027 porque "cada persona multiplica", ha puesto en valor el trabajo de un diputado (Néstor Rego) y una senadora (Carme da Silva) en Madrid y lo ha contrapuesto a la "corrupción crónica y sistémica que salpica al bipartidismo", y ha destacado la labor como partido líder de la oposición en Galicia frente a un presidente, Alfonso Rueda, que es "incompetente y desleal".

También ha dicho de él que está entregado a la "propaganda" y que quiere conseguir lo que "Franco no pudo", que es desgalleguizar, que el gallego sea "lengua muerta" y a ello ha atribuido que no quiera reunirse con ella para hablar del futuro del idioma.

Sea como fuere, "somos imparables, vamos a por todas", ha arengado a los asistentes que formaban "un solo corazón", uno unido por un "hilo blanco y azul", en alusión a los colores de la bandera gallega.

"Ese hilo azul y blanco" une a todos los que sienten "orgullo" de ser gallegos. "Ese orgullo no se siente en la barriga, se siente aquí dentro, en el corazón. El orgullo de un país que no quiere mirar a nadie por encima del hombro, pero tampoco vamos a bajar la cabeza, porque sí, Galicia es una nación que tiene todo el derecho a escribir su propia historia", ha remachado.