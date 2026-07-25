Besteiro defiende desde Buenos Aires la Ley de Nietos, en el marco del Día de Galicia: "La emigración no se toca"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido desde Buenos Aires la Ley de Nietos, en el marco del Día Nacional de Galicia. "La emigración, que ayudó a construir Galicia y a mantener viva nuestra identidad en el exterior, no se toca. Quien ataca la Ley de Nietos ataca nuestra historia", ha proclamado.

Tal y como ha trasladado el PSdeG en una nota de prensa, Besteiro participó de forma telemática desde Buenos Aires en el acto tradicional de su formación en Rianxo, localidad de Castelao, ya que se encuentra realizando un viaje institucional en Argentina.

En este contexto, el líder del PSdeG ha recordado que Buenos Aires fue durante décadas "una de las grandes capitales culturales y políticas de Galicia" y que, cuando en la Comunidad no se podía hablar con libertad, fueron los gallegos del exterior "quienes conservaron la lengua, la cultura, la memoria democrática y la esperanza en el autogobierno".

"Galicia sobrevivió, soñó y avanzó dentro de sus fronteras, pero también desde América. Se marcharon, pero nunca se fueron del todo", ha afirmado Besteiro, quien recordó que fue en Buenos Aires donde Castelao pronunció, el 25 de julio de 1948, su histórica 'Alba de Gloria'.

Desde la otra orilla del Atlántico, el socialista ha defendido la conocida como Ley de Nietos, al considerarla una "medida de justicia y reparación histórica", frente a los "intentos de la derecha y la extrema derecha de cuestionar la nacionalidad de los descendientes de la emigración y del exilio". "No es una concesión ni un pasaporte regalado. Es un derecho que estamos reconociendo y haciendo realidad para tantos nietos y una enorme emoción para tantos abuelos", ha remarcado.

En este punto, ha acusado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo de "atacar una conquista histórica" y ha reprochado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que, "puestos a elegir entre defender a la emigración gallega o someterse a Feijóo, volviera a escoger a Feijóo".

"Nos avergüenza que, con sus declaraciones y sus silencios, desprecie a los emigrantes y a todas las familias que los vieron partir y que no entienden que sean tratados como ciudadanos de segunda", ha asegurado.

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Ante esta situación, Gómez Besteiro ha comprometido la "fortaleza y la firmeza" de su partido para "garantizar que la ley continúe aplicándose y que ningún cambio político pueda arrebatar a los descendientes de la emigración los derechos ya conquistados".

Durante su intervención, el líder del PSdeG también ha defendido que el Día Nacional de Galicia "no debe servir únicamente para recordar de dónde venimos", sino para decidir "hacia dónde avanzar". Por ello, ha pedido abrir una nueva etapa en el autogobierno gallego mediante la reforma del Estatuto de Autonomía.

"Galicia necesita un nuevo salto en su autogobierno: más competencias, más reconocimiento político y más capacidad para decidir. Pero un mayor autogobierno solo tiene sentido si sirve para gobernar mejor y para mejorar la vida de la gente", ha indicado.

Para el socialista, este nuevo estatuto debe blindar derechos "fundamentales" como la vivienda, la sanidad, la educación y la atención a la dependencia, para evitar que "queden condicionados por la voluntad de cada gobierno".

En esta línea, Besteiro ha situado la vivienda como una de las "prioridades fundamentales" de esa nueva etapa política y ha propuesto reconocerla como el quinto pilar del Estado del bienestar, junto con la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia.

Con relación a ella, el secretario xeral del PSdeG ha anunciado que los socialistas reformarán la Lei de Vivenda de Galicia para garantizar que toda vivienda protegida conserve para siempre su función social y para convertir el alquiler asequible en una prioridad real. "Lo que se construye con el esfuerzo colectivo debe permanecer al servicio de todos", ha defendido.

Además, ha resaltado la importancia de que Galicia aproveche las posibilidades de un nuevo modelo de financiación autonómica para "reforzar los servicios públicos, reducir la deuda y ampliar su capacidad política y económica".

"Galicia no necesita más victimismo ni más confrontación estéril. Necesita un buen gobierno que negocie, que consiga recursos, que asuma responsabilidades y que transforme el país", ha señalado, cargando contra el PP.

Entre otros aspectos abordados en su discurso, el socialista gallego ha reivindicado un galleguismo "fresco, plural, feminista y abierto", ligado a la defensa de la lengua, de los servicios públicos, de la igualdad y del territorio.

"No queremos un galleguismo que levante muros, que excluya o que reparta carnés de pureza. No queremos hacer el mundo más pequeño. Queremos hacer Galicia más grande", ha proclamado.

Finalmente, ha cerrado su intervención recordando a las personas que mantuvieron abiertas las casas de Galicia, conservaron los archivos, los libros, los cuadros, la música y los bailes, y transmitieron a sus descendientes que Galicia "no era solo el lugar del que había partido su familia, sino una comunidad a la que siempre podían regresar".

"No se le pueden poner puertas al mar. Tampoco se le pueden poner fronteras al sentimiento de pertenencia de un pueblo que aprendió a vivir en las dos orillas del Atlántico", ha concluido, deseando que este 25 de julio represente una "nueva Alba de Gloria", el "amanecer de un país más justo, libre y orgulloso de sí mismo".