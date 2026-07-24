Vigo tramita una ordenanza para abolir la prostitución en la ciudad

Manifestación por la abolición de la prostitución Archivo El Ideal Gallego

La junta de gobierno de Vigo ha aprobado este viernes el inicio de la consulta pública previa para la elaboración de una futura ordenanza abolicionista de la prostitución.

Según ha informado la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, la normativa pretende situar a Vigo entre las ciudades que asumen "con claridad" que la prostitución y la explotación sexual constituyen "una de las formas más graves de violencia y desigualdad contra las mujeres".

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De esta manera, se trata de "el paso definitivo" para que Vigo "siga siendo una ciudad comprometida con la igualdad, la dignidad y los derechos humanos".

Según ha indicado, la ordenanza responderá a un modelo abolicionista que actuará contra quien se lucra con la explotación sexual y contra la demanda que la sostiene. Además, combinará la persecución de la explotación con la protección y el acompañamiento de las mujeres víctimas.

Para Silva, esta iniciativa es una muestra de que Vigo quiere seguir avanzando como "una ciudad más justa, más igualitaria y libre de toda forma de explotación de las mujeres", augurando que la futura ordenanza será "una de las más avanzadas del Estado" en esta materia.