Víctimas del accidente de Angrois: "Las tragedias se repiten cuando se mira a otro lado"

Homenaje a las víctimas de Angrois en el lugar en el que se produjo el accidente EFE

Las víctimas del accidente del tren Alvia que provocó 80 muertos y 144 heridos hace hoy 13 años aseguran que las tragedias se repiten cuando se mira a otro lado, en alusión a Adamuz, y exigen una investigación independiente, perdón institucional y priorizar la seguridad de los viajeros.

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha divulgado un escrito por el 13º aniversario del accidente, y no han convocado manifestaciones ni homenajes, al igual que ocurrió ya en 2025.

En el documento remitido este viernes recuerdan el accidente ferroviario que se produjo este año en Adamuz, con 46 muertos y cientos de heridos, que confirma, aseguran, lo que llevan denunciando años: "Si no se investiga de forma independiente, no se depuran responsabilidades y se incumplen las normativas de seguridad, las tragedias -que no accidentes- se repiten".

Las víctimas han denunciado que, tras Angrois, los sucesivos gobiernos de PSOE y PP "prefirieron sellar el denominado 'pacto de la curva'".

Y en lugar de "aprender", el Estado "puso en marcha toda su maquinaria -Abogacía del Estado, Fiscalía, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Xunta imponiendo peritos y el Consejo General del Poder Judicial- para eximirse de su responsabilidad y culpar al último eslabón de la cadena, el maquinista", han acusado.

Consideran que se ignoraron avisos explícitos de peligro, se rebajó la seguridad modificando el proyecto original, no se instaló la señalización ni la baliza necesaria, no se hizo la evaluación de riesgos preceptiva y jamás se realizó una investigación independiente como ha exigido Europa reiteradamente.

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Y han recordado que, debido a su lucha, la Unión Europea abrió dos procedimientos de infracción a España "por incumplir de forma sistemática la normativa de seguridad ferroviaria" y se realizó una auditoría a Renfe y Adif, tras la que Bruselas expresó "su alarma por las graves deficiencias" encontradas.

Además, han manifestado su "indignación" por los recientes fallos judiciales y calificado de "impunidad judicial" la absolución del exalto cargo de Adif Andrés Cortabitarte, que han recurrido.

"Las decisiones técnicas y políticas que causaron la tragedia no tienen consecuencias penales, ni políticas", han lamentado las víctimas, que sienten "estupor" al ver que en la sentencia se da por válida la investigación de la CIAF, "cuyo equipo investigador, tal y como consta en el propio informe, estaba formado por el director de seguridad de Adif y de Renfe".

Los afectados apelan a mirar a países como Japón, donde la prioridad es la seguridad; "aquí, la prioridad son las prisas, el rédito político y proteger la imagen institucional", han afirmado, y alertan de que se producirán más tragedias "si no cambian las cosas".

Por ello, exigen una investigación independiente llevada a cabo por la nueva Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes de Transporte y que la seguridad de los viajeros sea "la prioridad absoluta".

También reclaman una petición pública de perdón institucional del Estado, "por el trato dado a las víctimas durante todos estos años, por las mentiras vertidas, por los intentos de ocultación y por las trabas puestas para impedir una investigación independiente".

"Trece años después, seguimos esperando verdad, justicia y asunción de responsabilidades. Y no dejaremos de luchar hasta conseguir que la vida de los pasajeros valga más que los intereses de cualquier gobierno o institución", concluyen.