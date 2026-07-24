Rueda da por saldada una "deuda histórica" con las mujeres de la diáspora en la entrega de las Medallas de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (3-i) y el conselleiro de Vicepresidencia, Diego Calvo posan con Claudia Álvarez (3-d), Beatriz Gil (2-i); Carla Angola (1-i); y Camila Fernández EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha proclamado este viernes que la entrega de las Medallas de Ouro de Galicia a cuatro mujeres residentes en el exterior aunque con orígenes gallegos salda "una deuda histórica con miles de mujeres de la emigración que abrieron caminos para las generaciones siguientes".

Así lo ha proclamado ante el más de medio millar de asistentes que se desplazaron al Museo de la Cidade da Cultura compostela donde han recogido el galardón más importante que cada año concede la Xunta la empresaria y vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata Claudia Álvarez, la fiscal en Suiza Beatriz Gil; la periodista Carla Angola; y Camila Fernández, odontóloga en Brasil.

Desde sus historias personales, las cuatro homenajeadas han relatado las implicaciones de la emigración --Beatriz Gil lo hizo en gallego-- y han ratificado su vínculo vivo con la comunidad que este 24 de julio les reconoce. Lo verbalizó Carla Angola al proclamar que "Galicia es hogar", poco antes de que Rueda reivindicase el papel de la colectividad gallega en la diáspora con el foco especialmente en las mujeres.

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"La diáspora gallega también fue femenina, pues ellas fueron las que sostuvieron familias, comunidades, empresas y entidades gallegas por todo el mundo. Este reconocimiento, el mayor que concede Galicia, para Claudia, Carla, Camila y Beatriz, lo es también para todas aquellas mujeres anónimas que llevaron un acento gallego por el mundo entero", ha relatado.

Antes, Rueda había rememorado el Alba de Gloria de Castelao en Buenos Aires, como "prólogo de una autonomía que la comunidad ganó tres décadas después". "En la Galicia de hoy ya cabemos todos. Sean cuales sean nuestras ideas, nuestros soños y nuestros proyectos de futuro", ha sentenciado el presidente.

Lo hizo poco antes de referirse a la versión de 'La Odisea' que estos días se proyecta en los cines y de proclamar que Galicia, con la emigración "tiene su propia odisea". Al tiempo, ha defendido el estilo de Galicia de estar "en el mundo" que ya proyectado en la emigración.

Así, ha apelado al poder de los argumentos, la humildad "y mucho trabajo" para contrarrestar en un contexto internacional marcado "por las bravuconadas y el uso de la fuerza".

Claudia Álvarez es una empresaria argentina de origen gallego, que preside el grupo Álvarez Argüelles Hoteles. Un negocio familiar que, según destacó Rueda cuando anunció la concesión de la Medalla, comenzó en Mar del Plata y ahora cuenta con hoteles en distintos puntos de América. Además, mantiene un fuerte vínculo con Galicia "a través de su cargo como vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata".

Galardonada este año está también la fiscal jefa de Menores en el cantón suizo de Argovia, Beatriz Gil, que mantiene una estrecha colaboración con el asociacionismo gallego en Zurich "al participar en actividades sociales y culturales".

La tercera Medalla de Galicia homenajea a Carla Angola, hija de una ourensana exiliada tras la guerra civil española, y hoy, afirmó el presidente gallego, "una de las periodistas más influyentes de Venezuela". Tras 18 años de carrera profesional en Globovisión --donde se consolidó como presentadora y analista política--, se trasladó hasta Miami y dirige su propia plataforma de comunicación digital que cuenta con millones de seguidores en redes sociales.

Por último, el Gobierno autonómico autorizó el lunes conceder, asimismo, la Medalla de Galicia a la odontológa Camila Fernández, una de las profesionales más relevantes de su campo en Brasil. Rueda destacó también su actividad académica y científica y su vínculo con Galicia al ejercer como presidenta de la Asociación de Empresarios Gallegos en Río de Janeiro.