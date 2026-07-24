Coren conmemora o 25 de xullo cunha lámina ilustrada que rende homenaxe a Galicia, ao campo galego e ás súas familias
A obra, deseñada pola artista Laura Suárez, distribuirase o Día de Galicia a través dun
encarte gratuito no interior dos principais xornais galego
Con motivo da conmemoración do Día de Galicia este próximo 25 de xullo, Coren quere reiterar o seu firme compromiso coa comunidade e render unha homenaxe moi especial á súa terra mediante o agasallo dunha lámina ilustrada exclusiva. A obra, realizada en colaboración coa ilustradora galega Laura Suárez, plasma de maneira artística e emotiva o vínculo que une a cooperativa co medio rural e coa cultura e tradicións de Galicia.
Este mapa ilustrado pon en valor o campo galego, a tradición e o saber facer auténtico da nosa terra, á vez que rende homenaxe ás persoas que cada día traballan para alimentar o presente e construír o futuro. Un agasallo co que a cooperativa busca transmitir que Galicia non é só un lugar, senón que é unha cultura, unha maneira de entender a vida e unha forma auténtica de facer as cousas.
«As familias que formamos Coren estamos no corazón desta terra e levamos, dende aquí, o mellor de Galicia ao mundo», afirma a cooperativa na lámina, destacando o orgullo de pertencer ao rural e a dedicación para manter viva a identidade galega.
A lámina en papel entregarase aos lectores de prensa este 25 de xullo, distribuída de xeito gratuito no interior dos principais xornais de Galicia.
Con esta iniciativa, a cooperativa presidida por Manuel Gómez-Franqueira reafirma a súa vocación territorial e convida a todos os galegos a festexar o seu día grande compartindo o valor do noso campo e das nosas raíces.