Galicia ultima el dispositivo de seguridad para el eclipse del 12 de agosto  

Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse Patricia G. Fraga

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, ha presidido este jueves las juntas extraordinarias de seguridad para coordinar el dispositivo especial del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto en los municipios de Carnota, Tordoia, Dumbría, A Laracha y Melide.

De forma paralela, el proyecto científico 'Eclipse 2026.8.12' de la USC ha anunciado una observación pública en Lugo que contará con telescopios especializados y un servicio de autobuses gratuitos desde Santiago de Compostela.

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A Coruña

En cuanto al operativo de seguridad en A Coruña, la planificación liderada por la Subdelegación busca garantizar la movilidad y seguridad ante la "elevada afluencia de visitantes" atraídos por un fenómeno que convertirá a Galicia en "uno de los mejores destinos mundiales para su observación".

Entre los municipios coordinados, A Laracha destaca con la mayor capacidad, habilitando tres puntos para más de 15.000 personas, mientras que Carnota dispondrá de cinco puntos para 6.525 asistentes. Por su parte, Melide habilitará espacio para 1.000 personas, y Tordoia y Dumbría contarán con puntos para 500 personas cada uno.

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El plan incluye puntos de exclusión para proteger espacios naturales y evitar riesgos de incendios o colapsos circulatorios. Así, quedará prohibido el acceso al Monte Pindo y se restringirá el tráfico en la Berberecheira y la Praia de Carnota, ambos integrados en la Red Natura 2000. La Guardia Civil de Tráfico reforzará los efectivos de manera flexible para atender la intensidad circulatoria prevista antes y después del eclipse.

Lugo

En la ciudad de Lugo, el proyecto 'Eclipse 2026.8.12', bajo la dirección científica del profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Manuel Andrade Baliño, organizará una jornada de divulgación en la Muralla Romana y el Parque Rosalía de Castro. Estos puntos contarán con telescopios de luz blanca y H-alfa, cuyas imágenes se proyectarán en pantallas gigantes.

Para facilitar la asistencia a la ciudad amurallada, donde el eclipse durará aproximadamente 1 minuto y 23 segundos, se habilitará un servicio de autocares gratuitos desde el Campus Sur de Santiago. Los interesados deberán inscribirse previamente a través de la web oficial del proyecto.