El Congreso aprueba la ley orgánica que permite transferir la AP-9 a la Xunta de Galicia 

La autopista AP-9 a su paso por el vigués puente de Rande Archivo El Ideal Gallego

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley orgánica que permitirá transferir del Estado a la Xunta la Autopista del Atlántico (AP-9), pero el camino no ha acabado con eso y el que es tema estrella del debate político en Galicia queda pendiente ahora de la negociación de Xunta y Estado.

La Comisión Mixta de Transferencias

Será en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias donde debe producirse ese acuerdo entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Galicia, por tanto, el foro en el que han de fijarse las condiciones y límites para la transmisión. El horizonte no parece muy halagüeño, puesto que el PP y el Ejecutivo autonómico piensan que podría implicar para la Xunta unas cargas económicas "inciertas".

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Rueda: "Puede suponer miles de millones de euros"

El traspaso de la autopista AP-9, que el Gobierno incluyó en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez suscrito con el BNG, puede suponer "miles de millones de euros", ha enfatizado este jueves en Cee (A Coruña) el presidente Alfonso Rueda, y eso lo ve inaceptable.

Rueda ha recordado que "había un acuerdo unánime" del Parlamento de Galicia con el que "se garantizaba y se blindaba" que "Galicia no tuviera que pagar nada porque venía con los recursos económicos necesarios".

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"Lamento muchísimo que se rompiera ese consenso", ha afeado al resto de partidos y ha citado al ministro de Hacienda, Arcadi España, que el pasado fin de semana cuestionó si tenía que ir "con un lacito y que los recursos económicos vengan del Gobierno central", pues opina que es exactamente así como deben hacerse las transferencias.

Rueda ha defendido que tal como se aborda "le puede suponer a Galicia miles de millones de euros" y en ese escenario algunos partidos "pretenden que encima sea una especie de triunfo político": "En esas condiciones, Galicia no puede aceptar esa transferencia".

"No debe" acceder en estos términos

El pleno del Congreso ha rechazado las enmiendas introducidas por el PP en el Senado a la ley orgánica de transferencia de la arteria que atraviesa de norte a sur la fachada atlántica de esta comunidad autónoma, por lo que definitivamente ha queda aprobado el texto que pactaron el PSOE, Sumar y el BNG.

En el debate de hoy, PSOE y BNG han pedido al PP que no caiga en la tentación de bloquear la ley finalmente aprobada en la Comisión mixta Estado-Galicia a la que el texto remite el traspaso, algo a lo que el PP, sin confirmarlo literalmente, ha dicho que la Xunta "no debe ni puede" aceptar los términos en los que ha quedado redactada.

Las cláusulas

El texto que ha recibido luz verde establece que corresponderían a Galicia la supervisión de la infraestructura y puesta en servicio de nuevos tramos, así como la adaptación de los actuales, y marca que las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración General del Estado previas a la trasferencia recaerán sobre ella.

Por tanto, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifica la ilegalidad de la prórroga hasta 2048, pues sería el Estado el que asuma los costes de un prematuro fin de ese otorgamiento y por lógica la compensación que haya de corresponder a Audasa. Justamente esta es la garantía que exhiben PSOE, BNG y Sumar.

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El PSdeG convida a "saber leer"

La diputada socialista Patricia Otero ha defendido en un comunicado que el texto aprobado "garantiza que el Estado asumirá las consecuencias derivadas de las decisiones anteriores al traspaso", cuando el PP gobernaba y decidió esa ampliación, y que la Xunta se hará cargo de las "posteriores". "Está muy claro, solo hace falta saber leer", ha reflejado en la nota remitida a las redacciones.

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha acusado al PP de esgrimir "pretextos falsos" porque "sencillamente no quiere esta transferencia", y vigilará lo que ocurra en la comisión bilateral.