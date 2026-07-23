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Galicia

Coren conmemora o 25 de xullo cunha lámina ilustrada que homenaxea ao campo galego

A obra, deseñada pola artista Laura Suárez, distribuirase o Día de Galicia nun encarte nos principais xornais

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/07/2026 22:50
Camiones de la cooperativa Coren circulan por la A-52
Camiones de la cooperativa Coren circulan por la A-52
Cedida
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Con motivo da conmemoración do Día de Galicia este próximo 25 de xullo, Coren quere reiterar o seu firme compromiso coa comunidade e render unha homenaxe moi especial á súa terra mediante o agasallo dunha lámina ilustrada exclusiva.

 A obra, realizada en colaboración coa ilustradora galega Laura Suárez, plasma de maneira artística e emotiva o vínculo que une a cooperativa co medio rural e coa cultura e as tradicións de Galicia.

 Este mapa ilustrado pon en valor o campo galego, a tradición e o saber facer auténtico da comunidade galega, á vez que homenaxea ás persoas que cada día traballan para alimentar o presente e construír o futuro.

 Trátase dun agasallo co que a cooperativa busca transmitir que Galicia non é só un lugar, senón que é unha cultura, unha maneira de entender a vida e unha forma auténtica de facer as cousas.

 “As familias que formamos Coren estamos no corazón desta terra e levamos, dende aquí, o mellor de Galicia ao mundo”, afirma a cooperativa na lámina, destacando o orgullo de pertencer ao rural e a dedicación para manter viva a identidade galega. 

A lámina en papel entregarase aos lectores de prensa este 25 de xullo, distribuída de xeito gratuito no interior dos principais xornais de Galicia.

Con esta iniciativa, a cooperativa presidida por Manuel Gómez-Franqueira reafirma a súa vocación territorial e convida a todos os galegos a festexar o seu día grande compartindo o valor do campo galego e das súas raíces. 

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