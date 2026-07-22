Los clústeres gallegos conocen el proceso de ampliación de capital de Recursos de Galicia

La conselleira María Jesús Lorenzana y el consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas Cedida

Los clústeres gallegos han conocido este martes los detalles del proceso de ampliación de capital de Recursos de Galicia (RDG), una operación anunciada esta semana por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el objetivo de reforzar la capacidad inversora de la sociedad y ampliar su base accionarial.

El consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas, participó en un encuentro con las asociaciones empresariales gallegas junto a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. La reunión tuvo como finalidad trasladar al tejido productivo de la comunidad las características de la operación, las condiciones de participación y el calendario previsto para su desarrollo.

La ampliación de capital busca incorporar nuevos socios para que un mayor número de gallegos pueda beneficiarse directamente de la puesta en valor sostenible de los recursos naturales de Galicia. “Agradecemos el interés demostrado por el tejido productivo en esta oportunidad”, señaló Bruquetas, quien también destacó el compromiso mostrado por los actuales socios de la compañía.

Como socio institucional de RDG, la Xunta de Galicia ya ha confirmado su participación en la operación mediante la aportación de sus participaciones en sociedades energéticas con activos ubicados íntegramente en la comunidad autónoma. En concreto, integrará su participación del 30,92 % en Nedgia Galicia, así como entre un 3 % y un 4 % que el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) posee en seis parques eólicos con una potencia instalada conjunta de 186 MW.

La operación permitirá a Recursos de Galicia reforzar sus políticas de retorno de beneficios al territorio. Desde su constitución, la sociedad ha llevado a cabo inversiones como la adquisición del 100 % del parque eólico de Mondigo, una operación que dio lugar al programa Mondigo Beneficia, destinado a ofrecer descuentos en la factura eléctrica a los vecinos del entorno de la instalación. Asimismo, en julio de 2025 la compañía adquirió un 10 % del capital de Recursos Minerales de Galicia, promotora de la mina de Doade (Ourense), un proyecto declarado estratégico por la Comisión Europea.

Calendario previsto

Según el calendario presentado, durante las próximas semanas la Consellería de Economía e Industria continuará explicando la operación al tejido empresarial gallego mediante diferentes encuentros sectoriales.

Posteriormente, entre los meses de octubre y noviembre, se prevé recibir un informe independiente que valore la aportación en especie que realizará la Xunta de Galicia. La aprobación definitiva de la ampliación de capital está prevista para la junta general de Recursos de Galicia que se celebrará en el mes de diciembre.