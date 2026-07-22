Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Los clústeres gallegos conocen el proceso de ampliación de capital de Recursos de Galicia

Redacción .
Redacción .
22/07/2026 10:59
La conselleira María Jesús Lorenzana y el consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas
La conselleira María Jesús Lorenzana y el consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los clústeres gallegos han conocido este martes los detalles del proceso de ampliación de capital de Recursos de Galicia (RDG), una operación anunciada esta semana por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el objetivo de reforzar la capacidad inversora de la sociedad y ampliar su base accionarial.

El consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas, participó en un encuentro con las asociaciones empresariales gallegas junto a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. La reunión tuvo como finalidad trasladar al tejido productivo de la comunidad las características de la operación, las condiciones de participación y el calendario previsto para su desarrollo.

La ampliación de capital busca incorporar nuevos socios para que un mayor número de gallegos pueda beneficiarse directamente de la puesta en valor sostenible de los recursos naturales de Galicia. “Agradecemos el interés demostrado por el tejido productivo en esta oportunidad”, señaló Bruquetas, quien también destacó el compromiso mostrado por los actuales socios de la compañía.

Como socio institucional de RDG, la Xunta de Galicia ya ha confirmado su participación en la operación mediante la aportación de sus participaciones en sociedades energéticas con activos ubicados íntegramente en la comunidad autónoma. En concreto, integrará su participación del 30,92 % en Nedgia Galicia, así como entre un 3 % y un 4 % que el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) posee en seis parques eólicos con una potencia instalada conjunta de 186 MW.

La operación permitirá a Recursos de Galicia reforzar sus políticas de retorno de beneficios al territorio. Desde su constitución, la sociedad ha llevado a cabo inversiones como la adquisición del 100 % del parque eólico de Mondigo, una operación que dio lugar al programa Mondigo Beneficia, destinado a ofrecer descuentos en la factura eléctrica a los vecinos del entorno de la instalación. Asimismo, en julio de 2025 la compañía adquirió un 10 % del capital de Recursos Minerales de Galicia, promotora de la mina de Doade (Ourense), un proyecto declarado estratégico por la Comisión Europea.

Calendario previsto

Según el calendario presentado, durante las próximas semanas la Consellería de Economía e Industria continuará explicando la operación al tejido empresarial gallego mediante diferentes encuentros sectoriales.

Posteriormente, entre los meses de octubre y noviembre, se prevé recibir un informe independiente que valore la aportación en especie que realizará la Xunta de Galicia. La aprobación definitiva de la ampliación de capital está prevista para la junta general de Recursos de Galicia que se celebrará en el mes de diciembre.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Fiestas de la Sagrada Familia

Así serán las fiestas de la Sagrada Familia: conciertos, mercado artesano, espuma y gastronomía
Belen Cebey
Master USC

La USC impulsa un nuevo máster europeo en Gobernanza Digital dirigido a Marruecos, Túnez y Palestina
Redacción
Desembocadura del río Miño en A Guarda

Hallado el cadáver del joven de 23 años desaparecido tras ser arrastrado por la corriente en la desembocadura del Miño
EP
El ideal gallego

Marineda City organiza una nueva fiesta de la espuma y mantiene su espacio de intercambio de cromos de fútbol
Redacción