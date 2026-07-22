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Galicia

La Xunta impulsa en las 54 oficinas de empleo una red de cajeros autoservicio para facilitar los trámites

Ep
22/07/2026 14:08
Una oficina de empleo ubicada en A Coruña
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Patricia G. Fraga
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El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha anunciado este miércoles que las 54 oficinas de empleo gallegas cuentan ya con cajeros autoservicio para facilitar los trámites de renovación o recuperación de la demanda de empleo.

En su visita a la oficina de O Carballiño, ha destacado que el objetivo es contribuir a una atención "más autónoma, ágil y eficiente" y avanzar hacia un servicio "más eficaz, centrado en el asesoramiento personalizado y en la adaptación a las necesidades reales del mercado laboral".

Según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, el conselleiro ha enmarcado la implantación de los cajeros autoservicio en el proceso de modernización del Servicio Público de Empleo de Galicia (SPEG) y de los centros de formación dependientes, que cuenta este 2026 con un presupuesto de ocho millones de euros.

Asimismo, ha aprovechado para referirse a otras herramientas ya implantadas en el SPEG, como EMi, basada en inteligencia artificial y reconocida por la Comisión Europea, además del programa de seguimiento intensivo de la demanda de empleo, orientado a mejorar la atención de los perfiles con mayores dificultades de inserción y a optimizar los recursos disponibles.

Por último, González ha destacado el proyecto de la nueva oficina de empleo de O Carballiño, ya que se encuentra en proceso de licitación por cerca de dos millones de euros el contrato para la ejecución de las obras que permitirán trasladar esta oficina al Centro Comarcal de O Carballiño, donde ya funciona el Polo de emprendimiento de la localidad.

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