La USC impulsa un nuevo máster europeo en Gobernanza Digital dirigido a Marruecos, Túnez y Palestina

El proyecto Digital Bridges reúne a once universidades y organizaciones de seis países Cedida

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) participa en el impulso de un nuevo máster internacional en Gobernanza Digital dirigido principalmente a estudiantes de Marruecos, Túnez y Palestina. La iniciativa forma parte del proyecto europeo Digital Bridges, financiado por el programa Erasmus+, cuyo objetivo es reforzar las capacidades de la educación superior y promover una formación especializada en transformación digital, democracia y participación ciudadana.

El equipo gallego del proyecto OpenPSM, integrado en el grupo de investigación Novos Medios de la USC, ha participado esta semana en la reunión anual de seguimiento celebrada en la Universidad Ibn Zohr de Agadir (Marruecos), donde las instituciones socias avanzaron en el diseño e implementación del programa académico tras completar la primera fase del proyecto.

La representación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación estuvo formada por los investigadores Martín Vaz, Marta Rodríguez y Tania Lombao, que participaron en los trabajos de análisis de necesidades, desarrollo curricular y planificación de las actividades de fortalecimiento institucional. Durante el encuentro estuvieron acompañados por el vicepresidente de Investigación y Cooperación de la Universidad Ibn Zohr, Mohamed Wakrim, y por el decano de la Facultad de Lenguas, Artes y Humanidades, Abdelkhaleq Jayed. La próxima reunión del consorcio tendrá lugar en Roma el próximo año.

Un máster internacional para impulsar la gobernanza digital

El proyecto Digital Bridges reúne a once universidades y organizaciones de seis países —Estonia, Italia, España, Palestina, Túnez y Marruecos— bajo la coordinación de la Universidad Tecnológica de Tallin (TalTech).

La iniciativa contempla la creación de un máster interdisciplinar de 120 créditos ECTS que combinará materias como gobierno digital y administración electrónica, democracia digital y participación ciudadana, toma de decisiones basada en datos, inteligencia artificial y ética, alfabetización mediática, ciudadanía digital e innovación pública.

La previsión es que el nuevo programa académico comience a impartirse en 2028 y sea presentado oficialmente en Palestina. Estará dirigido principalmente a jóvenes de Marruecos, Túnez y Palestina e incluirá programas de movilidad e intercambio de profesorado entre las universidades participantes.

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC desempeña un papel relevante en el diseño de los contenidos del máster gracias a su experiencia previa en investigación sobre comunicación, innovación y transformación digital.

Compromiso con la educación superior en Palestina

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la participación de la Universidad Al-Quds y de la Palestine Technical University–Kadoorie (PTUK), dos instituciones palestinas integradas en el consorcio.

Su incorporación responde al compromiso del programa Erasmus+ de garantizar que la formación en gobernanza digital, democracia y participación ciudadana llegue también a comunidades universitarias que afrontan importantes dificultades para mantener su actividad docente e investigadora. La iniciativa refuerza así la cooperación académica internacional y el compromiso de las universidades europeas con el derecho a la educación y el intercambio de conocimiento.

Recursos educativos abiertos y cooperación institucional

Entre los principales resultados previstos del proyecto figuran la acreditación del nuevo máster, el desarrollo de microcredenciales y módulos formativos apilables, la creación de materiales educativos digitales en abierto, acciones de formación para el profesorado y la puesta en marcha de HUBs de Gobernanza Digital que conectarán a las universidades con las administraciones públicas y la sociedad civil.

Con su participación en Digital Bridges, la Universidad de Santiago de Compostela refuerza su apuesta por la innovación educativa, la transformación digital inclusiva y la cooperación internacional en el ámbito de la gobernanza digital.