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Galicia

Hallado el cadáver del joven de 23 años desaparecido tras ser arrastrado por la corriente en la desembocadura del Miño

Ep
22/07/2026 11:52
Desembocadura del río Miño en A Guarda
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Una embarcación de la Comandancia Naval del Miño ha localizado en las últimas horas el cadáver del joven de 23 años desaparecido el pasado domingo tras ser arrastrado por la corriente en la desembocadura del río Miño.

El joven se encontraba junto a cinco amigos en la zona de Seixas, en el municipio portugués de Caminha. Según informó la autoridad marítima lusa, la alerta fue dada a las 14.40 horas del domingo (13.40 portuguesas) por sus propios acompañantes y, en ese momento, se activó la búsqueda por el río y sus márgenes.

Así, un amplio dispositivo de búsqueda, coordinado por Portugal y apoyado por medios gallegos, trató durante días de localizar al joven, cuyo cadáver fue hallado esta mañana por la Comandancia Naval del Miño, según fuentes consultadas por Europa Press

También participaron efectivos de la Polícia Marítima de Caminha, del proyecto 'SeaWatch', de los Bomberos Voluntarios de Caminha y Vila Nova de Cerveira, además de una embarcación del NRP Río Miño y varias embarcaciones particulares.

Por su parte, Galicia movilizó múltiples medios: una embarcación de la Armada Española, Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia --que movilizó el helicóptero Pesca I--, los Bomberos de O Baixo Miño, el GES de A Guarda, la Guardia Civil y Protección Civil de O Rosal.

Cabe apuntar que A Guarda se encuentra situado frente a Caminha y, entre ambos municipios, desemboca el río Miño.

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